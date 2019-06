Atienden en Guasave recomendaciÃ³n de Coepriss sobre la basura

Atienden en Guasave recomendación de Coepriss sobre la basura

Buscan otro terreno para tirar los desechos que se recolectan durante el turno nocturno y los domingos y que se había estado concentrando en el Taller Municipal, dice el director de Obras y Servicios Públicos

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El Ayuntamiento de Guasave está atendiendo la recomendación emitida por la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios de Sinaloa y empezó a retirar la basura que tenían acumulada en el Taller Municipal, en plena zona urbana, informó Mauricio López Parra.

El director general de Obras y Servicios Públicos de la Comuna manifestó que tuvieron que recurrir a esa medida debido a que a principios de semana la empresa Promotora Ambiental, S. A. volvió a limitarles el acceso al relleno sanitario.

“Esa basura se saca diario, si se nos acumuló fue porque allá en el relleno sanitario nos habían limitado el acceso a inicio de la semana, ahorita ya está fluyendo otra vez”, indicó.

Los camiones del Ayuntamiento estaban haciendo fila hasta dos o tres horas para poder depositar la basura recolectada y eso les estaba ocasionando mucho retraso, por lo que optaron por tirarla en el Taller Municipal, aseveró.

“Andamos buscando otro espacio que al final de cuentas va ser a cielo abierto también, un espacio que no esté tan cerca, como está el taller, no es fácil encontrar un terreno, tiene que ser propio y si no es propio tienes que andar consiguiendo la anuencia y no cualquiera te la da, por eso utilizamos el Taller Municipal que es propiedad del municipio, una zona cerrada que no está tanto a la vista y se decidió tirarla ahí, pensando que es de manera transitoria”, justificó.

El funcionario municipal explicó que la basura que depositan en el taller es la que corresponde a la recolección nocturna y domingos, porque PASA cierra el relleno sanitario a las 18:00 o 19:00 horas y los domingos no abre.

“Hay un turno nocturno para poder mantener el primer y segundo cuadro más o menos. Los domingos el relleno no abre y nosotros tenemos recolección, entonces tenemos que estar depositando en un punto y ya entre semana lo estamos cargando con los volteos y llevando al relleno”, explicó.

López Parra recalcó que no es que ellos quieran tener el Taller Municipal habilitado como basurón transitorio, pero por necesidad y logística se han visto obligados, ya que de lo contrario la basura estaría en las casas o las calles.

Mientras se logra una solución final con PASA, buscan otro terreno para ya no estar depositando en el taller los desechos que recolectan por la noche y los domingos.