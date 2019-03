Atlas no tira la toalla y tiene esperanzas de liguilla

Los rojinegros reciben este viernes a Santos Laguna en la fecha 12 del Clausura 2019

Noroeste / Redacción

GUADALAJARA._ En Atlas no se dan por muertos y aún aspiran a la liguilla.

Por ello, reconocen que el partido de este viernes ante Santos Laguna será vital para seguir con esperanzas de acceder a la fiesta grande.

“Cuando tienes esperanzas, puedes aspirar a algo. Quedan 18 puntos en disputa, el primer objetivo es Santos, y tenemos que conseguir cada uno de esos puntos para lograr clasificar”, dijo el jugador Andrés Andrade.

El encuentro, correspondiente a la jornada 12 del Clausura 2019 de la Liga MX, se realizará a las 21:00 horas (20:00 de Sinaloa) en el Estadio Jalisco.

“Siempre que he jugado, me he entregado al máximo. Ahora lo haré más por el equipo y las necesidades que tenemos. Leandro ya me conoce, cuando él jugaba, yo ya había llegado a México. Conoce mis capacidades y sabe lo que le puedo dar al equipo para hacer muchas cosos buenas para la institución”, agregó.

Tras perderse los primeros meses del torneo por lesión, el mediocampista colombiano dijo que ve a los rojinegros entregados.

“Veo a mis compañeros matarse en cada entrenamiento, metidos en lo que les toca. A veces el futbol puede ser ingrato, donde no te salen las cosas. Yo vine a lograr cosas importantes con Atlas”.

VIERNES 29 DE MARZO

Morelia vs. León

18:00 horas

Atlas vs. Santos

20:00 horas