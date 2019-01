Atletas y entrenadores de taekwondo de MazatlÃ¡n se capacitan

Atletas y entrenadores de taekwondo de Mazatlán se capacitan

Javier Berrelleza fue el encargado de impartir el curso

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Taekwondoínes y entrenadores del puerto, asistieron de manera gratuita al curso y certificación de la especialidad, de cara a la Olimpiada Estatal 2019.

Javier Berrelleza, director estatal de jueces, estuvo en Mazatlán para impartir el curso que se llevó a cabo en las instalaciones del Imdem, a través del Comité Municipal de Taekwondo y el aval del presidente de la Asociación de Taekwondo de Sinaloa, Juan José Acosta Ríos.

“El curso sirvió de mucho tanto a los muchachos como a los entrenadores para conocer los cambios al reglamento, ya que, por ejemplo, la patada con giro al peto antes otorgaba tres puntos y ahora otorga cuatro, mientras que la patada al casco con giro dará cinco”, comentó Juan Manuel Ortega Teutle.

“Además de conocer qué acciones tendrán como consecuencia sanción, lo que les restaría un punto, pero esto no hubiera sido posible sin el respaldo del director del Imdem, Humberto Álvarez, quien nos apoyó para que por primera vez fuera gratuito para jueces y atletas”.

En el marco del curso teórico y práctico, se llevó a cabo el pesaje oficial para la Olimpiada Estatal de Taekwondo, que se llevará a cabo del 15 al 17 de febrero, en Culiacán, indicó el entrenador del área de combate de la selección mazatleca de taekwondo.

“Lo que me gustó mucho es que varios atletas que no tenían que estar ahí de manera obligatoria decidieron quedarse para aprender lo más vigente del reglamento, ya que se hicieron unos cambios a partir del 1 de julio, pero no habían entrado en vigor”, expresó.

El Comité Municipal de Taekwondo seguirá trabajando con la maestra Araceli Hernández González, juez estatal, con capacitaciones para los jueces del municipio, los sábados, de 9:00 a 11:00 horas, en las instalaciones del Gimnasio Ortegas TKD, ubicado en la calle Carlota Llamas 4514, en Lomas del Ébano.

Los dojos participantes fueron Ortegas TKD, Owijarim, MDK y Kiukikwon, con un total de 25 atletas.