Atlético de Madrid elogia carrera de Fernando Torres luego de su retiro

MADRID._ El Atlético de Madrid destacó la “carrera de leyenda” de Fernando Torres, que anunció su retirada del futbol profesional después de 18 años, de los que la entidad rojiblanca resaltó que “forjó un impresionante legado que le convirtió no solo en una gran leyenda” del club, “sino también del futbol español”.

“Le vimos crecer desde que en 1995 ingresó en la Academia de nuestro club a los once años de edad en categoría alevín. Vibramos cuando un 27 de mayo de 2001 debutó en partido oficial con el primer equipo, dorsal “35” en la espalda, en un Vicente Calderón repleto para presenciar el duelo liguero que ese día disputábamos frente al Leganés”, repasó el Atlético en su página web oficial.

“Emocionó a todo un país un 29 de junio de 2008, cuando otorgó a España la segunda Eurocopa de su historia -con Luis Aragonés en el banquillo-, y prácticamente diez años, el 20 de mayo de 2018, puso en pie al Wanda Metropolitano marcando un doblete contra el Eibar en el día de su adiós al Atlético de Madrid”, añadió el club.

“Nos sentimos absolutamente orgullosos y agradecidos de tu trayectoria”, expone la entidad rojiblanca, en la que jugó como profesional en dos etapas, desde el año 2000 a 2007, cuando fue traspasado al Liverpool, y de 2015 a 2018. Entre ambos jugó 404 partidos oficiales y marcó 129 goles con el equipo de su vida.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu