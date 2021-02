FUTBOL

Atlético perdió en la ida de octavos de Champions ante Chelsea, con un golazo de Giroud

Una obra de arte del francés y la polémica del VAR fueron las claves de un buen partido en Rumania. Los colchoneros a remontar en Stamford Bridge

Noroeste / Redacción

RUMANIA._ Chelsea tuvo que esperar a un golazo para tomar la ventaja en la Champions League sobre el Atlético de Madrid. La chilena de Olivier Giroud fue suficiente para que los Blues jueguen el partido de Vuelta con mayor tranquilidad y completen la obra para avanzar a los Cuartos de Final.

El cuadro inglés fue superior a los Colchoneros en la mayor parte del juego que se disputó en Rumania por las restricciones sanitarias que existen en España para los ingleses, pero el Cholo Simeone logró poner un candado para evitar que el arco de Oblak fuera perforado.

El candado del Atleti parecía no tener ningún contratiempo, pero este no contaba con que Giroud iba a aprovechar de manera increíble un error de Mario Hermoso haciendo una chilena dentro del área y Oblak por más que se estiró no pudo hacer nada.

Los rezos de los españoles eran para que se anulara el gol por fuera de lugar, así como lo había decretado desde un inicio el abanderado, pero el VAR desnudó el error arbitral y decretó la anotación.

El Atlético de Madrid careció de ideas para poder inquietar a los Blues, la única jugada de peligro fue intento de chilena de Joao Félix, y es que Luis Suárez ni siquiera tuvo alguna oportunidad para hacer una anotación.

En tres semanas el Chelsea recibirá a los rojiblancos que deberán remar contra la corriente, y es que la anotación de los Blues es de visitante, pero para buena fortuna de Simeone es que podrá recuperar algunas piezas como el mexicano Héctor Herrara, quien se encuentra recuperándose del Covid-19.