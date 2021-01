Atribuye Alcalde de Rosario confianza a su gobierno el donativo de productores

El presidente municipal Manuel Pineda Domínguez consideró que el donativo de más de 3 toneladas de sandía y melón chino a diversas comunidades fue posible ante la gestión con un empresario fruticultor de la sindicatura de El Pozole

Hugo Gómez

07/01/2021 | 12:42 AM

EL ROSARIO._ Durante la entrega de más de 3 toneladas de sandía y melón chino en comunidades del municipio, el Alcalde Manuel Pineda Domínguez aseguró que refleja la confianza de los empresarios a su administración.

El presidente municipal consideró que esta ocasión fue posible ante la gestión con un empresario fruticultor de la sindicatura de El Pozole.

“Gracias a la confianza que genera este gobierno municipal, y que con estos actos no se lucra, es que grandes empresarios de buen corazón atienden nuestras peticiones; no me pongo a título personal nada de esto, se le agradece enormemente el gesto”, precisó Pineda.

Informó que las comunidades beneficiadas con estos alimentos son Tablón Viejo, Tablón 1, Tablón 2, Las Higueras y Rincón de Higueras.

El Alcalde comentó que su principal ruta de trabajo desde los primeros días del 2021, la ha dedicado a la ayuda a las familias de comunidades, que por causa de la pandemia y bajas temperaturas están siendo vulnerables.

"Más de 800 familias de las comunidades ya mencionadas se verán beneficiadas con estos alimentos, que forman parte del plan de acción del gobierno municipal, para contrarrestar el desgaste económico que representa la situación actual para los ciudadanos", expresó.

Pineda Domínguez mencionó que reconoce la labor altruista de la empresa que aportó estos alimentos, cuya labor social en sinergia con la autoridad, tiene como tarea que parte de su producción termine en la mesa de las familias rosarenses que menos tienen.