Atribuye IMMujer falta de denuncia contra agresores, al miedo de quedarse sin proveedor

La funcionaria municipal, destacó que la gran mayoría de las víctimas durante el hecho acuden ante su instancia pero luego del asesoramiento renuncian y no entablan el proceso legal

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Al asegurar que persiste la falta de una cultura a formalizar las denuncias por parte de mujeres víctimas de violencia, la directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMMujer), Leonor Zamora lo atribuyó al miedo a quedarse sin un sustento económico.

"Tenemos esa necesidad de hacer más difusión para ver de qué manera, porque no se atreven a denunciar nuestras mujeres... Ya que se le dá el trámite, el seguimiento para para la asesoramiento jurídica desisten, dicen "no me atrevo a ir a denunciar", precisó.

Situación, la cual dijo que no era una solución para la problemática que aqueja a un número importante de féminas.

Zamora, indicó que se debe "al miedo a quedarse solas, porque sienten que no tienen el apoyo económico sobre todo; ese el grave problema para una mujer".

Reconoció que esta significa es un peligro constante de perder la vida, al soportar la violencia para no perder el ingreso que puedan obtener.

Informó que de cada diez reportes son siete las mujeres que desisten en el proceso para erradicar con las agresiones.

Motivo ante el cual, expuso, se busca en el acercamiento crear conciencia en las mujeres a no ser dependientes a la pareja y que existen los medios para emprender o salir adelante.