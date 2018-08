Audicionarán 29 grupos para el Festival de Rock Sinaloa 2018

De estas bandas originarias de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis se elegirán ocho para el encuentro

Noroeste / Redacción

01/08/2018 | 11:41 AM

CULIACÁN._ Un total de 29 agrupaciones del estado fueron seleccionadas para participar en las audiciones para elegir a los ocho grupos que participarán en el programa del próximo Festival de Rock Sinaloa 2018, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura.

De acuerdo al boletín enviado por el Isic, se seleccionaron 15 grupos de Culiacán, 14 de Mazatlán y dos de Los Mochis, los cuales deberán someterse a un proceso de audiciones en vivo que se realizarán los días 25 de agosto en Culiacán, 1 de septiembre en Mazatlán y 8 de septiembre en Los Mochis.

Las bandas seleccionadas para las audiciones son, de Los Mochis: Demeins y Privates; de Culiacán: Coco, Cría de Cuervos, Cxtxrsis, Devästar, El Golgotha, Grize, Meguido, Nada como Antes, No+Drama, Pure Morning, Rotten Mutilation, Smoke Dust, Thamuzifer, Ultrasónico y Vel-tersi.

De Mazatlán participarán en las audiciones los grupos Aeleve, En Blanco, Juicebox, Mientras Tanto, Mr. Blaky, Nomás Porque Sí, Plutón Ya No es Planeta, Satania, The U.R.B., VLTT, Wolves and Ashes Y Xylvia.

Para el proceso de audiciones se conformará un jurado compuesto por tres músicos y/o promotores culturales del estado con experiencia y amplio criterio y su fallo será inapelable. Los elementos que analizará son: ejecución, propuesta musical y presencia escénica.

La presentación de los ocho grupos elegidos se llevará a cabo en alguna de las ciudades sedes del Festival de Rock Sinaloa 2018, además de recibir un estímulo económico por su participación. Los nombres de las bandas se darán a conocer el 17 de septiembre del presente año.

El Isic cubrirá el transporte, la alimentación y el hospedaje de los integrantes de los grupos elegidos para el Festival de Rock Sinaloa 2018 en caso de presentarse fuera de su ciudad de residencia. De igual modo, apoyará con la cobertura técnica indispensable para su presentación.