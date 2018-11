Audio revela cÃ³mo se operÃ³ campaÃ±a de Marko CortÃ©s desde PAN Sinaloa, lo cual estÃ¡ prohibido

Audio revela cómo se operó campaña de Marko Cortés desde PAN Sinaloa, lo cual está prohibido

La grabación evidencia a Loar López Delgado, secretario general del PAN, como organizador de la visita del candidato a Mazatlán, el 2 de noviembre

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN.- Desde la estructura del PAN Sinaloa, directivos operaron actos de campaña a favor de Marko Cortés, revela un audio en poder de Noroeste.

Loar López Delgado, Secretario General, orquestó la “cargada” a favor de uno de los contendientes de la elección de hoy, se desprende de la conversación que circuló por Whatsapp entre panistas.

Este acto se realizó en la víspera de la visita de Cortés Mendoza a Mazatlán, el 2 de noviembre.

Loar López es el “brazo derecho” de Sebastián Zamudio en Acción Nacional.

Simpatizantes de Manuel Gómez Morín en Sinaloa, entre éstos Rafael Morgan y Catalina Frank, han asegurado que las estructuras se volcaron a favor de Cortés Mendoza.

Marko Cortés y Loar López. Apoyo desde la estructura, a la vieja usanza priista.

Pero estas denuncias de parcialidad no iban acompañadas de pruebas.

Esta es una práctica que criticaron panistas al PRI, en tiempos en que eran oposición.

En la grabación, Loar López se exhibe como organizador del acto de campaña de Cortés, lo cual está prohibido en la normativa interna.

“Comentarles que el día 2 de noviembre, Día de Muertos, viene a Mazatlán Marko Cortés, candidato a la dirigencia nacional, viene Sinaloa… se va a hacer un desayuno en Mazatlán a las 8 de la mañana en el Centro de Convenciones”, se escucha decir al funcionario partidista.

Comentarles, abunda Loar, que van a participar todos, tanto Alejandro Higuera como Adolfo Rojo “El Popo”, a través de “la Nadia” (Vega, ex Diputada local y federal).

“Obviamente, pues nosotros estar presentes, obviamente nosotros vamos a estar ahí, y quiero invitarles…

“Quiero saber quién se anima para formar las mesas, o sea quién me dice ‘Loar, yo puedo llevar una mesa de diez’, o ‘Loar, apúntame en una mesa’, quien quiera participar, quien quiera ayudar en la organización, siempre bienvenidos y bienvenidas, en verdad los necesitamos, ojalá podamos participar todos”, convoca Loar.

De acuerdo con registros de Noroeste, a ese evento asistieron 400 personas.

El hecho propició que el Secretario General fuera denunciado ante la Comisión Organizadora Nacional por el equipo de Gómez Morín.

La denuncia interna contra el Secretario General por operar actos de campaña a favor de Marko Cortés.

Loar pidió licencia: dirigencia estatal del PAN

Ventilada la grabación, la explicación de la dirigencia fue que éste había “solicitado licencia”.

“Yo lo he escuchado (denuncias de “cargada” a favor de Marko), pero en el caso de Sinaloa como dirigente estatal he sido muy respetuoso de esa campaña, yo no me he metido para nada”, manifestó Sebastián Zamudio, presidente del PAN en Sinaloa.

Y aseguró que él “giró instrucción en su momento a quienes forman parte del Comité estatal para no estar apoyando a ningún candidato, y quien así deseara, pusiera su licencia o renuncia”.

--Y Loar, Secretario General, ¿sigue en el PAN estatal?

El pidió licencia antes del proceso, tenemos el documento de licencia, en tiempo y forma.

Pero Catalina Frank, representante de Gómez Morín, lo refuta.

“¡Miente Sebastián!”, asegura.

Noroeste revisó la página web y redes sociales tanto del PAN estatal como del Secretario General, sin encontrar un dato de la supuesta licencia.

Incluso todavía el 29 de octubre, Loar López subió a su cuenta de Facebook una fotografía donde aparece en la oficina que ocupa como Secretario en el PAN estatal.

