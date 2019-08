Auditoría quiso favorecer al PRI con revisión de cuentas y un ejemplo es Culiacán, acusa morenista

Hay evidencias de que la ASE obedeció a criterios políticos para favorecer al hoy dirigente del tricolor en Sinaloa, concluye José Rosario Romero López

José Alfredo Beltrán

11/08/2019 | 11:48 AM

La Auditoría Superior del Estado quiso favorecer al PRI en su revisión de las cuentas públicas, acusó el morenista José Rosario Romero López.

El Diputado local señaló que un claro ejemplo de este sesgo político se dio con el caso de Culiacán.

La cuenta que se revisó fue la de 2017, año en que gobernaba ese municipio Jesús Valdés Palazuelos, actual líder de los priistas de Sinaloa.

El ex Alcalde, ex Diputado federal y ex Diputado local ha subrayado que es al actual Ayuntamiento, al mando de Jesús Estrada Ferreiro, al que le compete solventar las observaciones de la ASE.

Y sostiene que el rechazo al informe sobre la cuenta es solamente una estrategia política de Morena.

Al calor de la discusión sobre el manejo financiero en Culiacán, morenistas presumieron incluso un “desfalco” a las finanzas municipales.

Recientemente Graciela Domínguez Nava, líder de la mayoría priista, advirtió que si no logran comprobarse 63 millones 348 mil 970 de pesos de pesos pendientes del ejercicio fiscal de 2017 de Culiacán habría un problema legal.

“Si no logran comprobar esos 63 millones, en qué se usaron, se convierte en un desfalco”, puntualizó.

Romero López fue quien objetó en tribuna la aprobación del Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Municipio de Culiacán.

Morena logró el rechazo del pleno, con 22 votos a favor y 16 en contra del PRI y PAN principalmente.

El morenista cuestionó que en su revisión la misma ASE haya reconocido un “desaseo” del uso de recursos públicos en Culiacán, con violaciones a la Constitución y a diversos marcos legales en materia de fiscalización.

Pero a pesar de esto, fustigó, “de manera francamente inexplicable” el órgano fiscalizador concluyó que Culiacán con las disposiciones legales y normativas en la materia.

La propia ASE, recalcó Romero López, arrojó en su revisión 29 pliegos de observaciones de la Cuenta Pública de Culiacán, mismas que en términos fiscales suman 63.3 millones.

Y no debe perderse de vista, resaltó, que las auditorías sólo corresponden a una muestra de recursos ejercidos en 2017.

“¿A cuánto ascendería si se hubiese auditado la totalidad de los recursos ejercidos ese año, considerando que el gasto de Culiacán, es más o menos tres mil millones de pesos?”, cuestionó.

Romero López puntualizó que en esta cuenta pública son evidentes las contradicciones de la ASE.

“Hay suficiente evidencia de que la contradictoria aprobación de la ASE a la cuenta pública de Culiacán obedece a criterios políticos para favorecer al hoy dirigente del PRI en Sinaloa”, aseguró.