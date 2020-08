Auditoría trabajará de acuerdo con las disposiciones de Ley: Félix Rivera

La titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, señaló que en la auditoría están conformes con el trabajo que se hizo al elaborar los informes técnicos y que acatarán cualquier disposición que esté en la ley, derivadas de la reciente modificación a la Ley de la ASE realizada por el Congreso

América Armenta

Con respeto a lo que dispone la ley, conociendo que el Pleno es el depositario de la función fiscalizadora y con la satisfacción de haber puesto toda la capacidad en la realización de los informes técnicos, está trabajando la Auditoría Superior del Estado, así lo dio a conocer su titular, Emma Guadalupe Félix Rivera.

En el marco de las recientes discusiones de los dictámenes de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del 2018 y las modificaciones a la Ley de la Auditoría Superior del Estado, la auditora expresó que entendiendo que hay una separación de poderes y respetándola, en la ASE se han ocupado de estar en constante capacitación para realizar su trabajo y cuando las reformas entren en vigor, buscarán apegarse a ellas como se ha hecho hasta el momento con la ley actual, con el mismo ánimo de trabajo.

“El depositario de la función fiscalizadora es el Congreso del Estado de Sinaloa, la Comisión de Fiscalización es un conducto entre el órgano fiscalizador, que es la Auditoría Superior del Estado para entregar esos informes y cualquier otro documento que es proporcionado por parte de la auditoría, pero el depositario de la función es el órgano en Pleno, el órgano legislativo en pleno”, expresó.

Reformas a la Ley de la ASE

“La Auditoría Superior del Estado es absolutamente respetuosa de lo que dictan unas disposiciones legales”, expresó la auditora, “todas las leyes son perfectibles”, agregó.

Los cambios derivados de las recientes reformas hechas a la Ley de la Auditoría Superior del Estado, en especial en la que se estipula que los informes ya no se enviarán con determinación técnica al Congreso, son para la auditora cambios que no generan mayor problema, pues señaló que cuando lo hacían fue porque la ley a partir del 2017 así lo mandataba y se ha actuado conforme a la ley.

“¿Qué quiere decir? que en esos informes de resultados y que independientemente de su aprobación o no técnica o la que establezca la legislatura, nosotros por misma disposición legal debemos continuar con el seguimiento de las acciones correspondientes” mencionó, pues tienen que revisar las justificaciones de los entes para ver si solventan las observaciones.

“Eso creo que está muy claro, ha quedado siempre evidenciado que el tema de que se incluye nuestros informes una determinación técnica es única y exclusivamente es porque así se ha contemplado”, agregó, en un momento dado que entre en vigencia una disposición distinta, como las reformas recién aprobadas, aseguró que se acatará.

En cuanto a la fecha de dictaminación, otra de las reformas, la auditora destacó que esta esta es en relación a las tareas del Congreso, pues por disposición legal la ASE tiene 120 días para evaluar las justificaciones que aportan los entes para solventación de sus observaciones y eso no cambia.

Modificaciones

Si bien, las últimas modificaciones de la Ley de la ASE salieron del Congreso, Félix Rivera informó que al entregar el Informe General Ejecutivo otro de los requisitos, aparte de la determinación técnica, es incluir un capítulo que habla precisamente de propuesta de reforma no sólo a su Ley, sino cualquier otra ley que la ASE esté aplicando en la revisión.

“Nosotros tenemos esa obligación también de hacer esas propuestas y efectivamente en este último de los informes va una propuesta para la Ley y es una propuesta que también ya se ha dado por otros actores, es en relación a que los informes de avances se incluya el tema de la obra pública, el avance físico y financiero en obras públicas”, detalló.

Informe del Ejecutivo

Una de las discusiones que se dieron alrededor de los informes de las Cuentas Públicas del 2018 es que el Poder Ejecutivo, cuyo informe fue aprobado por la mayoría del Pleno, sólo contenía un informe General, contrario al Legislativo y el Judicial, que tenían también informes individuales.

“Los recursos se asignan a través de una Secretaría de Administración y Finanzas, es decir, el Gobierno del Estado aunque es el destinatario de ese recurso, la recepción, el trámite y el manejo de la Cuenta Pública, se da por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, sí sigue siendo aún y cuando existan los poderes y organismos autónomos que tenemos”, explicó.

La puerta de entrada para el Ejecutivo, abundó, es la Secretaría de Administración y Finanzas, pero no fue la ùnica que tuvo fiscalizaciòn, tambièn se incluyò a la Secretaría de Obras Públicas, ambas han sido todo el tiempo auditadas y después de ellas se incluyen otras o si hay una denuncia o irregularidad detectada, depende de muchos factores, explicó.

Más solventación

“Yo puedo decirte, porque me consta desde mi llegada aquí a la auditoría, cómo ha ido creciendo el interés por los titulares de los entes para cumplir con lo que marcan las disposiciones legales en el ejercicio de recursos públicos”, enfatizó la titular de la ASE, pues hubo señalamientos en las discusiones del Congreso, de que solo el 10 por ciento de las observaciones de las Cuentas Pùblicas del 2017 habìan sido solventadas, pero este porcentaje va creciendo.

Además se cuenta con el apoyo del personal de la ASE que anualmente realiza capacitaciones en el norte, centro y sur del estado para esos efectos en materia de contabilidad gubernamental, Felix Rivera ha recibido peticiones incluso de entes donde se pide una capacitación específica y la auditorìa se muestra en disposiciòn de apoyar.

“Es importante decir también que la legislación ha ido en avanzada, en ese sentido hay una Ley de Disciplina Financiera, hay nuevas disposiciones que van sujetando cada vez más al ente a cumplir debidamente y hay obligaciones de transparencia, obligaciones que nos hacen ir por un camino que efectivamente pueda ser revisado y en esa virtud también pueda ser detectada una falla o una sanción”, refirió.

La Ley de Disciplina Financiera, agregó, también es parte de las modificaciones del 2017 y en esa Ley ya no se deja a la autoridad que va aplicar la sanción definir si se va a imponer grave o no grave, sino que se le dice qué es grave y qué no es, para que a partir de ellos se apliquen las sanciones.

Profesionalización y capacitación

“Nosotros nos sentimos muy satisfechos de cumplir en los términos en los que la ley nos exige, en cumplir con la presentación y con un trabajo elaborado a conciencia y con toda la capacidad y profesionalismo que tenemos”, expresó Emma Guadalupe Félix Rivera.

A pesar de que los informes fueron enviados en un sentido al Congreso y el Pleno lo rechazó, las y los trabajadores encargados de realizar estos informes lejos bajar el ánimo se mantienen respetuosos de las decisiones y con el entusiasmo de aportar y el ánimo permanece intacto, dijo la auditora, para prueba de ello es la constante capacitación del personal, que es el orgullo de la ASE.

La mejora de la paraestatal no se ha detenido en la emergencia sanitaria, se impartió de manera virtual el Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental, mediante la plataforma ZOOM, que duró tres meses y se contó la participación de más de 780 de funcionarios públicos que laboran en 128 entes: Entes Públicos Estatales (paraestatales), Organismos Autónomos, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Personal de la ASE y Funcionarios Públicos de los 18 Ayuntamientos.

Durante este Seminario Cornelio Rico Arvizu, instructor del curso, abordó los siguientes temas: Taller de Cierre Contable y Presupuestal, Taller de Cuenta Pública Consolidada, Taller de Formatos de la Ley de Disciplina Financiera, Taller de Registro del Ingreso y el Gasto, Taller de Registro de Obra, Taller de Registro de Bienes Muebles, Taller de Registro de Pasivos y Taller de Información Financiera de la Contabilidad Gubernamental.

Además 15 funcionarios públicos de la Auditoría Superior del Estado obtuvieron la certificación en Contabilidad y Auditoría Gubernamental, que otorga el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el pasado viernes 7 de agosto Félix Rivera hizo la entrega virtual de las certificaciones y los felicitó, pura para lograrlo tuvieron que realizar un arduo examen que le llevó horas y servirá a el trabajo de la ASE.