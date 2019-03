AudÃ³mar Ahumada quiere vender edificio del PRD en CuliacÃ¡n en 20 millones, acusa consejero estatal

Audómar Ahumada quiere vender edificio del PRD en Culiacán en 20 millones, acusa consejero estatal

Esta acción la realiza en el sigilo y la opacidad, a espaldas de la militancia, asegura Martín Enrique Alcaraz, ex regidor de El Rosario

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ Audómar Ahumada Quintero pretende vender el edificio del PRD ubicado en el Centro Histórico de Culiacán en 20 millones de pesos, acusa el consejero estatal Martín Enrique Alcaraz.

El ex regidor del PRD en el Ayuntamiento de El Rosario asegura que esta acción la realiza con sigilo y en la más completa opacidad, a espaldas de los perredistas.

Noroeste pidió a Ahumada Quintero su versión sobre este señalamiento.

El líder perredista pidió conocer primero la nota, para emitir un posicionamiento.

En los comicios locales de 2018 el PRD perdió el derecho al financiamiento estatal, al no obtener el 3 por ciento de votos que pide la ley, para obtener prerrogativas locales.

Esta situación agravó la crisis financiera del PRD para este año.

El 24 de enero Noroeste publicó que perredistas juntaron firmas y entregaron una carta a la dirección nacional extraordinaria del partido del sol azteca, rechazando la continuidad de Ahumada Quintero como delegado de este instituto político.

El documento fue suscrito por liderazgos, personalidades y militantes del PRD, exigiendo poner fin a ese “comité espurio”.

Martín Enrique Alcaraz, consejero estatal del PRD, llama a impedir la venta del inmueble, lo cual considera irregular. Foto: cortesía..

Entre los firmantes de la misiva están Édgar Augusto González, ex Alcalde de El Rosario y único Diputado local con que cuenta actualmente el PRD.

Al reclamo se sumaron los ex diputados Efrén Lerma Herrera, Gloria Margarita Santos y Heriberto Arias Suárez, éste último también ex directivo del sol azteca.

A la lista se añaden los nombres de Adán Camacho Gámez, Jorge Quintero Arredondo, entre otros.

Otro de los que suscribieron la carta es el ex regidor Martín Enrique Alcaraz, quien ahora ventila a Noroeste la supuesta intención de vender el inmueble.

“Me informaron que estuvo la semana pasada el encargado de finanzas nacional, para reunirse con Audómar Ahumada Quintero, porque hay la información seria de que quiere vender las instalaciones del partido, las del centro de Culiacán, indebidamente”, asegura quien fuera secretario de la Mesa directiva del Consejo Estatal perredista.

--¿Eso lo quiere hacer Audómar o el Comité Ejecutivo Nacional?

--No hay CEN, lo que hay es una dirección nacional extraordinaria; Audómar anda como quién dice encargado ahí, porque no hay nada; y ante ese vacío que hay, pues ellos se aprovechan; lo que ocurre es que al parecer las instalaciones no tienen escrituras, y se querían aprovechar de eso estas personas, y se les dio el aviso al nacional, y ahorita andan viendo qué es lo que está pasando.

--¿Esto se los notificó a ustedes Audómar, como consejeros estatales?

--No, a nadie.

--¿O sea, Audómar Ahumada quiere vender el edificio?

--Sí, nosotros no estamos de acuerdo. Es un patrimonio del partido.

--¿Tienen idea de cuánto vale esa propiedad?

--Un excelente valor por la ubicación, por lo grande que está. Se pretende vender el inmueble a 20 millones de pesos.

--¿Pero ese dinero (de la venta) sería para pagar deudas, o para qué lo quieren?

--Se desconoce, no se cita al consejo estatal, no tenemos ninguna información, ni financiera ni de ninguna índole de parte del comité estatal. No hay ninguna información, todo lo han venido manejando a oscuras.

La exigencia nuestra es que informen, y que no se haga esa venta, primero que nada, que no se haga esa venta, porque es un patrimonio de todos los sinaloenses, de los perredistas, ¿dónde nos vamos a reunir ahora?

Martín Enrique Alcaraz asegura que los bienes del partido sólo pueden ser desincorporados y vendidos mediante aprobación del Consejo Nacional.

“No se puede dar así y ya platiqué con Cifuentes (el encargado de finanzas) y me comenta que eso le pidió Audómar. Sin aprobación del Consejo Nacional no se puede hacer nada”, sostiene.

La deuda del PRD en Sinaloa, agrega el consejero estatal, es de 5 millones de pesos y tristemente perdimos el derecho a financiamiento estatal.

“Es en ese sentido que no se debe de hacer esa venta ya que no se justifica ni hay motivo para hacerlo. Y hacemos un llamado a la dirección nacional extraordinaria para que se impida”, exige.