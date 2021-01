Aumenta consumo de alcohol en hogares durante la pandemia del Covid-19

Realizarán del 25 al 31 de enero la vigésima sexta Semana Nacional de Compartiendo Esfuerzos

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Al dar a conocer que del 25 al 31 de enero se realizará la Semana Nacional de Compartiendo Esfuerzos con el tema "La epidemia de Consumo de Alcohol en la crisis del Covid-19", integrantes de las instancias organizadoras manifestaron que durante la pandemia del coronavirus se ha incrementado el consumo de alcohol en los hogares, incluyendo a las mujeres, como una salida al problema de carga de trabajo y de estrés que padecen.

"El objetivo es fortalecer la promoción de la información y concientización de la población, en general cómo se puede ver afectada la salud a causa del alcoholismo y el método que se sugiere para mantenerse sin beber", se dio a conocer en conferencia de prensa vía Zoom organizada por el Centro de Integración Juvenil y la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, entre otras.

"Se instalan diferentes módulos a lo largo de toda la República (Mexicana) en todas las instituciones, empresas donde se nos dé la facilidad, donde nuestros grandes aliados nos dan esa facilidad para instalar estos módulos y de esa manera poder llegar a personas que tengan el problema del alcoholismo, en estos módulos se da información, se entrega literatura de Alcohólicos Anónimos, se informa dónde pueden asistir a un grupo para conocer lo que es Alcohólicos Anónimos y también para empezar su recuperación si es que tienen el problema del alcoholismo".

Se recordó que la idea de realizar estas semanas surgió desde 1996 y una gran cantidad de personas que actualmente militan en Alcohólicos Anónimos se han acercado gracias a estas actividades; pero no nada más es esta semana, sino que durante todo el año se está trabajando en las instituciones para llegar a ese alcohólico que aún sufre.

Durante su participación el doctor del Centro Primario en Adicciones Uneme Capa, Eduardo Camacho Angulo, enfatizó que desafortunadamente el alcohol sigue cobrando muchas vidas, cada año, cada día, ha trabajado en salas de urgencias para atender personas que incluso han perdido la vida en accidentes.

"El alcohol sigue siendo la droga de más alto consumo, el problema es que es legal y al ser legal tienen acceso muchísimas personas, entre ellos nuestros jóvenes, nuestros niños; incluso estoy seguro que Rosa Elena, de CIJ, como Uneme Capa coincidimos que nos sorprende a veces la edad de los jóvenes, niños que ya empiezan en el consumo de drogas, entre ellas está el alcohol, es una droga que cobra vidas, es una droga que causa una alta dependencia, que tiene muchas consecuencias, implicaciones reales y familiares muy importantes", añadió el doctor Camacho Angulo en la conferencia que por la pandemia este año se realizó vía Zoom.

Agregó que de acuerdo con el tema de esta Semana, se tratará de una epidemia dentro de una pandemia.

La epidemia del consumo de alcohol ha estado presente desde hace muchísimos años, ha cobrado muchísimas vidas, cada año mueren miles y miles de personas por consecuencia del consumo de alcohol, ya sea enfermedades como la cirrosis hepática, enfermedades cardiovasculares, porque esta droga legal está asociada a otras enfermedades.

"Ahora en la pandemia estamos viendo cómo se está disparando mucho el consumo del alcohol dentro de los hogares, personas que han perdido su trabajo están consumiendo alcohol, madres de familia que vivimos (viven) episodios de estrés y ansiedad se refugian en el alcohol, porque las mamás tienen una gran carga de trabajo ahorita, son amas de casa, ser madres, ser maestras, acompañar a sus hijos en el tema escolar, es un mundo de trabajo", recalcó el doctor.

"Ya vemos en Uneme Capa (que) ha aumentado la estadística de personas que están acudiendo a recibir atención durante esta pandemia... están acudiendo porque recurren al consumo de drogas, incluyendo el alcohol, porque no hallan qué hacer con sus niveles de ansiedad, sus niveles de estrés, algunos que están cayendo en depresión y esto los lleva al consumo de drogas, entre ellas el alcohol. Incluso hemos tenido dos casos de jóvenes que en esta temporada han intentado quitarse la vida y esto asociado al consumo de alcohol y droga, entonces no es cosa menor, no es un tema menor, es un problema muy grande".

La directora del Centro de Integración Juvenil en Mazatlán, Rosa Elena Sánchez Moraila, dijo que ahora con la pandemia del coronavirus también ha habido una variante en el consumo de alcohol, que ahora también se da más en los hogares.

"Anteriormente el consumo de alcohol se daba en los bares, en el ámbito social, ahora el consumo de alcohol se está haciendo en casa, por las cuestiones de la pandemia, las restricciones en la venta de alcohol, sobre todo cuando se suspende, las personas van y adquieren en grandes cantidades el alcohol y entonces sí se ha dado también la venta por Internet, entonces esto incrementa el riesgo para que las personas estén más vulnerables y adquieran la transmisión de este virus, que puedan enfermar, al igual que sus familias", continuó Sánchez Moraila.

"Al igual que lo que decía hace un momento el doctor, que esto afecta las relaciones familiares, hemos observado y hemos recibido pacientes que han incrementado el nivel de violencia bajo el influjo de alcohol, lo cual ha incrementado el número de pacientes que estamos atendiendo en esta situación, en esta semana únicamente se acercaron cinco personas por el excesivo consumo de alcohol que se ha incrementado, ya presentaba una situación caótica en las familias, lo cual nos debe de llevar a atender esa situación y ese es el objetivo de esta jornada".

Por ello, dijo, los CIJ, como cada año, se suman a la Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos.