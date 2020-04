Aumentan agresiones contra personal de Salud en MÃ©xico: Conapred; ISSSTE pide seguridad

Aumentan agresiones contra personal de Salud en México: Conapred; ISSSTE pide seguridad

Hasta el momento la Conapred ha recibido 76 quejas por agresiones contra personal médico y de hospitales

Noroeste / Redacción

11/04/2020 | 10:34 AM

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha recibido 76 quejas por agresiones contra personal médico, enfermeros, trabajadores administrativos, personal de limpieza, derechohabientes de instituciones de salud, y pacientes, relacionados con la crisis sanitaria originada por el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Uno de los casos de agresión ocurrió en el Hospital General de Zona número 48 de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, donde familiares de un paciente que murió a causa del coronavirus, golpearon a policías, médicos y enfermeras para intentar ver por última vez a la persona fallecida.

El Conapred indicó que, entre el 6 y 9 de abril, aumentaron al doble las quejas que recibió por actos de discriminación.

Ante estos hechos, llamó a la ciudadanía a detener las agresiones, además de que pidió a las autoridades de seguridad y justicia garantizar la dignidad e integridad del personal médico.

"Lejos de rechazarles y agredirles, la sociedad mexicana debe reconocer y agradecer su entrega, su compromiso. Son el personal médico y de enfermería quienes pueden atender a la población en estos momentos de contingencia sanitaria", agregó.

El Conapred detalló que respecto al personal de salud, las quejas más recurrentes fueron porque les prohibieron el uso de medios de transporte, así como por agresiones físicas y verbales.

En tanto que la mayor cantidad de denuncias se registró por personas a quienes las habían obligado a asistir a trabajar, a pesar de pertenecer a un grupo vulnerable.

Por su parte, Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), solicitó al Comisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino Barrientos, reforzar la seguridad en distintos hospitales.

"Nosotros le vamos a proporcionar una relación de unidades médicas que quizá requieran algún tipo de ayuda, sobre todo donde hay una concentración más grande de población", afirmó el funcionario federal, al ser cuestionado por la prensa, al salir de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Ramírez Pineda aseguró que, hasta el momento, los hospitales del Instituto no han registrado casos de violencia contra su personal médico, salvo el caso de Daniel Lopez Regalado, ex Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2, quien escupió y tosió a personal del Hospital del ISSSTE en Oaxaca, por no recibir trato especial.

"Estamos nosotros haciendo un esfuerzo para que nuestro cuerpo médico esté atento y se eviten ese tipo de roces o pretextos para generar violencia.

Afortunadamente nuestro personal se mantiene muy sereno y responsable", indicó el director general del ISSSTE.