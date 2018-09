Aumentan en Sinaloa delitos y víctimas casi un 30 por ciento

Señala Parlamento Ciudadano que esto no cambiará si no hay un involcramiento de todos y que la autoridad se porte a la altura

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- Pese a los esfuerzos y la inversión de la administración actual, Sinaloa tuvo aumento de casi 30 por ceinto en la cantidad de hogares violentados, en número de víctimas y delitos denunciados en el 2017 con respecto al 2016, según reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

Este ejercicio es realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y con base en encuestas realiza los análisis del año inmediato anterior y hace una comparación con el anterior.

Según el documento, en Sinaloa los domicilios con al menos una víctima de algún delito creció un 28 por ciento con repecto al 2016, cifra que ubicó al estado en el cuarto lugar a nivel nacional.

Presume SESESP disminución de varios delitos en Sinaloa, entre ellos los homicidios

En el caso de las víctimas de delito por cada 100 mil habitantes, Sinaloa tuvo registro de 23 mil 800 víctimas, la mayor cifra de los últimos cinco años.

El número de delitos fue de 605 mil 255, 24 por ciento más alta que el año anterior, y la cifra negra o delitos que no se denuncian llegó a 93.7 por ciento, la peor cifra para el estado desde 2012 y la octava más alta a nivel nacional.

Esta realidad, lamentó David Moreno Lizárraga, presidente del Parlamento Ciudadano, no podrá cambiar hasta que haya un involucramiento de la ciudadanía y una verdadera exigencia a la autoridad.

“Hay algo de lo que tenemos que convencernos, si no participamos, si no nos involucramos, no va a haber manera de que esto se resuelva y la autoridad tiene que ponerse a la altura de las circunstancia y si no, lamentablemente, a ahuecar el ala”, expresó.

“No es lo primero que hay que plantear, pero sí después de hacerle la lucha y buscarla no vemos que (en la autoridad) expresen ni la voluntad, ni la capacidad ni el talento para ello, tenemos que decirle 'con todo respeto, señores, mucho ayuda el que no estorba”.

Sobre los delitos más frecuentes en Sinaloa, en ENVIPE 2018 registró que el 23 por ciento fueron denuncias por extorsión, robo en la calle o en el transporte público se ubicó en segundo lugar con el 19 por ciento, el fraude con el 13 por ciento, amenazas verbales con 11 por ciento y el robo de vehículo cojn el 10 por ciento.

“En lugar de que veamos que se atenuan esos fenómenos, por el contrario se recrudece la espiral de violencia pareciera alimentarse a sí misma como los ciclones”, agregó Moreno Lizárraga.

“La violencia, la crueldad con que los actos de violencia se cometen por los profesionales del crimen o hasta por los espontáneos es también preocupante y debiera llamarnos la atención por parte de la sociedad para que hagamos un esfuerzo por generar una acción colectiva, expresar de distintas formas y maneras, que lo haga palpable, que no queremos más violencia, que no queremos más muertos, independientemente de que se les presente como malos o buenos o que a lo mejor andaban en esto o en aquello, no más muertos, respeto a la vida”.

En percepción de inseguridad, la Envipe 2018 mostró que en el estado el 72 por ciento de la población considera que vivir en su ciudad es inseguro y el 57 por ciento de la población de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema que más aqueja a la entidad.

EN SINALOA: Se disparan las cifras de delitos, asegura el CESP

Salir de noche, el hábito que cambiaron sinaloenses por violencia

Según la Envipe 2018, en Sinaloa, las actividades y hábitos que modificaron los sinaloenses por miedo a ser víctima del delito es permitir a menores salir, salir de noche o usar joyas.

El mayor cambio se dio en la prohibición a los menores de salir con el 67 por ciento, seguido por salir de noche con el 45 por ciento, usar joyas con el 41 por ciento de los encuestados y llevar dinero en efectivo respondió el 38 por ciento.

OTROS DATOS QUE ARROJÓ EL ENVIPE 2018 SOBRE SINALOA

- El costo económico por inseguridad y el delito en los hogares de Sinaloa fue de 4 mil 701 millones de pesos.

- Las medidas preventivas, como colocación de cerraduras, cercas, rejas, bardas, etcétera, representaron un gasto estimado para los hogares de Sinaloa de 1 mil 619 millones de pesos.

- La Marina es la institución de autoridad que sacó las mejores calificaciones de confianza entre los sinaloenses con un 85 por ciento, seguida del Ejército con 79 por ciento.

- Las corporaciones en las que menos confían los sinaloenses son en las Policías de Tránsito con 49 por ciento y las Policías Municipales con 51 por ciento.