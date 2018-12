Aumento al sueldo del Alcalde y otros funcionarios es para poner orden, justifica El Químico Benítez

Primero lo niega, pero después admite un reajuste en los tabuladores

Sheila Arias

El incremento a su salario fue para poner orden en la Comuna y no afectar “a los de abajo”, justificó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Lo que hicimos fue lo siguiente: ya les había dicho que había el desorden mejor organizado del Ayuntamiento, donde había una fuga de recursos, por ejemplo, había secretarias que ganaban 30 mil pesos, y directores que ganaban menos, para poder realmente hacer un ajuste a todos, se puso de tope el salario del Presidente Municipal, por eso se incrementó 2 mil pesos una cosa así”, explicó ayer al finalizar la cuarta sesión extraordinaria de Cabildo.

Esto luego de que Noroeste publicó que en el informe público sobre salarios, el Alcalde elevó su sueldo mensual de 51 mil 547 pesos a 53 mil 341 pesos.

Aunque el Alcalde inicialmente negó este ajuste, terminó por explicar el motivo del incremento y reconoció que los tabuladores cambiaron.

“Eso hace que todos se bajen, todos abajo del salario del Presidente y quede bien definido cuánto gana, todos por igual, aquí no hay compadres, aquí no hay amigos, aquí no hay favorecidos”, aclaró.

-- ¿Pero en lugar de elevarlo porque no lo bajó en su caso?

“Porque había trabajadores que tendrían que disminuir mucho su salario, los que ganan menos y aquí se trata de beneficiar a los que ganan menos, de hecho, ya lo estamos haciendo beneficiamos, independientemente del convenio con los trabajadores sindicalizados, a los trabajadores que menos ganan, acuérdese que se les aumentó mil y tanto a los que ganaban $3 mil y no sabe lo contentos que están”.

El nuevo tabulador lo hizo público el Gobierno municipal hace unas semanas, se puede consultar en la plataforma de Transparencia Mazatlán, ahí se encuentra la relación de salarios de la administración pasada, y los cambios recientes, en otro documento aparecen el tabulador ya con modificaciones.

Al final, El Químico reconoció que el aumento a su sueldo fue para “poner orden”.

“Al ajustar el salario nos beneficia a todos, bajamos a los de primer nivel y no afectamos a los de abajo tanto, en forma global la ciudad sale ganando. La verdad que gane mil o más es secundario, no vivo de esto, yo vivo de mi empresa”, concluyó.

Nota._ Consulte aquí tabulador oficial de salarios de funcionarios del Gobierno de Mazatlán

http://transparencia.mazatlan.gob.mx/tabulador-de-sueldos/