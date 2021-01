Aumento de 3.3 por ciento al predial de Culiacán sí es legal, aclara Victoria Sánchez

La presidenta de la Comisión de Hacienda Pública y Administración en el Congreso del Estado, Victoria Sánchez Peña, explicó que la ley no dice que es obligación entregar la actualización de las tablas catastrales al Congreso

América Armenta

CULIACÁN._ El aumento del cobro al predial de Culiacán en un 3.3 por ciento más al precio del año pasado es legal, expuso la diputada Victoria Sánchez Peña, presidenta de la Comisión de Hacienda Pública y Administración en el Congreso, pues dijo que el cabildo se basó en el Artículo 39 de la Ley de Hacienda y no en el 5 de la Ley de Ingresos, que es donde se fija el tope del 2.5 de aumento.

“¿Es válido? si, es válido porque como te digo ahorita la Ley no nos obliga a mandar las tablas catastrales, o sea, el Congreso sólo las está pidiendo ahorita como una mera formalidad, pero no es una obligatoriedad que esté en la ley”, declaró.

De acuerdo con la legisladora de Morena, por situaciones especiales en el marco de la emergencia sanitaria hubo municipios que no mandaron actualizaciones de tablas catastrales, entre ellos Culiacán, por no encontrar esto como una obligatoriedad.

“Constitucionalmente la ley mandata que se entreguen las tablas catastrales, pero la ley dice podrá, no dice deberá, a como ellos están interpretando las leyes, que no es una obligatoriedad”, es en donde Sánchez Peña encontró que hay una situación en la ley que no los obliga, entonces deja abierta esa puerta de mandar las tablas catastrales o no.

La diputada presidenta de la comisión dictaminadora encontró que la raíz del problema es que catastro no hizo levantamiento y les dijo a los ayuntamientos que ellos podían determinar en algún momento dado el porcentaje de aumento al predial conforme a la Ley de Hacienda. Así fue como en catastro y el Ayuntamiento determinaron, una vez que no mandaron las tablas catastrales, incrementar a partir del aumento de los precios al consumidor.

“Ellos se están basando en eso, nosotros como siempre se ha hecho a través del Congreso, se le da la formalidad al valor de las Tablas de Valores de Uso de Suelo y la Construcción”, reiteró sobre el aumento, por lo que consideró necesarias reformas a la Ley de Hacienda.

Por el momento, señaló, no han encontrado la forma de avanzar con esas reformas a la Ley de Hacienda, por el momento los municipios tienen esa facultad de mandar o no mandar las tablas y que pueden a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, actualmente la legisladora solo tuvo conocimiento de Culiacán a través de las notas periodísticas, pero cualquier municipio podría burlar el tope de 2.5 por ciento dependiendo de la ley a la que se apegue, de hacienda o de ingresos.

Se acordó en jurídico del Congreso del Estado es que se modificara el Artículo 5 de la Ley de Ingresos, donde se estableciera la modificación que quienes no mandaron la actualización tablas catastrales se les aplicara también en 2.5 por ciento, así como quienes sí las mandaron, pero la legisladora detalló que eso no obligaba a los municipios, porque el valor de las tablas no se desprende de la Ley de Ingresos, sino del 39 de la Ley de Hacienda.

“Entonces ellos, los municipios, podrían en un momento dado decir: Bueno yo no tengo la obligatoriedad de aplicar la Ley de Ingresos, sino que a mí me aplica la Ley de Hacienda que me dice como voy a cobrar yo el predial, entonces lo que están haciendo ellos ahorita es sujetarse 39 de la Ley de Hacienda y establecer ellos el porcentaje del predial”, explicó.

La legisladora concluyó reiterando que ahora la Ley de Hacienda dice que en dado caso de que no se manden las tablas, entonces los municipios se regirán por el Índice Nacional de Precios al Consumidor y ellos pueden actualizar el cobro del predial, así como lo hizo Culiacán y como lo pudieron hacer el resto de los municipios que no cumplieron mandando las actualizaciones, sin embargo, los demás si se apegaron al 2.5 por ciento puesto por el Congreso.