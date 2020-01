Aumento de impuestos, decisiÃ³n de gobiernos locales; se les entregaron recursos en tiempo y forma: AMLO

Aumento de impuestos, decisión de gobiernos locales; se les entregaron recursos en tiempo y forma: AMLO

El titular del Poder Ejecutivo Federal negó la reducción de presupuesto a las diversas entidades

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los impuestos que aumenten en las diversas entidades federativas son decisión de los gobiernos locales, ya que, según el mandatario nacional, el Gobierno de la República entregó "en tiempo y forma" las participaciones federales correspondientes por ley.

"Si aumentan impuestos en estados es decisión de gobiernos locales, no tiene nada que ver con nosotros, no es porque no tengan sus participaciones federales, las tienen en tiempo, en forma, es más, hasta por adelantado en algunos casos", indicó el mandatario nacional en su conferencia de prensa matutina.

El titular del Poder Ejecutivo Federal negó la reducción de presupuesto a las diversas entidades, y aseguró que, si se suben impuestos, se debe a un problema estructural y de fondo, debido a la deuda que arrastraban estados desde administraciones anteriores.

"No es cierto que tengan menos recursos los gobiernos estatales, eso es lo que algunos están diciendo, se les entregaron los recursos que les corresponden [...] "No se vale que nos echen la culpa porque ya todo es que por la austeridad no se hacen las cosas, no es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto", indicó el político tabasqueño.

"Sería violar la ley [reducir el presupuesto para las entidades federativas], si fuese cierto estarían presentando denuncias en el Poder Judicial, controversias", aseguró López Obrador, quien abundó que dichas mentiras son elaboradas y difundidas por quienes comenten abusos, por adversarios a su Gobierno y por medios de comunicación conservadores.

"Lo que están planteando se está repitiendo, lo he estado constatando dos, tres, cuatro veces en estados que están subiendo impuestos o que están cobrando por predial o por cualquier impuesto local, esgrimiendo de que no tienen presupuesto porque no se les entregó o se les redujo el presupuesto que les tocaba por ley y no es cierto", insistió el presidente.

El mandatario nacional aseguró que a estados con problemas de deuda se les ayuda y recomienda aplicar la política de austeridad republicana que tiene el Gobierno Federal. "Y no es cierto. Hay un problema estructural, de fondo, muchos estados están endeudados, están quebrados. Hay gobernadores que recibieron sus estados endeudados o quebrados, se me viene a la cabeza como Nayarit y Chihuahua, por mencionar algunos que se me vienen a la cabeza", dijo.

Este mismo día, el diario Reforma publicó que para compensar las caídas presupuestales, autoridades estatales arrancaron 2020 con más impuestos, principalmente alzas al Impuesto Sobre Nómina (ISN) y creación de nuevos gravámenes al hospedaje, bebidas alcohólicas y juegos de sorteos.

En Baja California el ISN pasará de una tasa del 2.43 a una del 3 por ciento, aunado a impuestos sobre servicio de hospedaje y en aplicaciones digitales del 5 por ciento, así como a la venta de gas natural con un 5 por ciento y a la venta de gasolina con un 2.5 por ciento.

En Sinaloa se cobrará un gravamen del 10 por ciento a las apuestas en casinos y se aplicará el ISN a los trabajadores que ofrecen servicios por honorarios o outsourcing, exceptuando a los empleados del sector público.

Ayer jueves 2 de diciembre, López Obrador afirmó que algunos gobernadores y alcaldes recibieron sus administraciones en situaciones "muy difíciles en lo económico y financiero", con "las arcas vacías y con mucha deuda".

"Inclusive algunos están en una situación tan delicada, les dejaron tan mal las finanzas, que no están haciendo obras, que no les alcanza, son muy pocos los estados. No estoy justificando, pero es tanta la deuda que tienen, que no les alcanza ni para pagar la nómina", expuso el Presidente.