Aumento de predial en Culiacán propicia más amparos, considera Graciela Domínguez Nava

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, señaló que la decisión de cabildo es acuerdo, no ley, por lo que busca pasar por encima de lo legal y deja en indefensión los ingresos del municipio

América Armenta

CULIACÁN._ Luego de que el Congreso del Estado puso un tope para el aumento del predial de 2.5 por ciento mayor al cobro del 2020, pero el municipio de Culiacán acordó en cabildo el aumento de 3.3 por ciento, la líder de Morena en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, consideró que esas decisiones que contraponen a la ley solo son una puerta abierta para que, quienes pueden hacerlo, se amparen y no paguen el impuesto.

“El alcalde ha dicho que le preocupaba, y promovió a una reforma, porque le preocupaban los amparos, y ciertamente existen los amparos, pero con esto que hizo el cabildo estamos seguros de que aquellos que siempre se han amparado, lo harán”, consideró la Presidenta de la Junta de Coordinación Política.

“De nada va a servir la reforma que hicimos, porque ahora con este argumento pueden ampararse ¿Por qué, qué les van a cobrar el 3.3 o el 2.5? entonces abrió la puerta para que ahora con otro argumento jurídico se pueden amparar, si superamos con una reforma otros supuestos jurídicos con los que se amparaban, pues ahora se abrió otro argumento”, agregó.

La legisladora dijo desconocer si ya se está aplicando este aumento en el cobro, pero mediante la información que es pública, como las discusiones en cabildo, fue como se enteraron la decisión de este aumento siendo que es el Congreso el único facultado en materia de impuestos.

“Un acuerdo de cabildo no puede estar por encima de una ley, incluso en el caso de Culiacán se tuvo que acordar el tope de 2.5 en la Ley de Ingresos porque el municipio de Culiacán incumplió con la obligación constitucional y legal de presentar al Congreso las tablas catastrales”, expuso la legisladora.

Por otra parte dijo que el Ayuntamiento no solo incumplió con sus obligaciones, sino que en vista de ello, el Congreso del Estado en orden de proteger que no se disparara el cobro del predial, buscó mecanismos legales, de ahí que se fijara el 2.5 por ciento.

Domínguez Nava fue contundente al decir que la ley no había de opción sobre la presentación de las tablas catastrales, sino que es una obligación que no hicieron y de ahí se puso el tope para que no hubiera decisiones arbitrarias, sin embargo, una vez que incumplieron en Culiacán, se tomaron otras decisiones.

La diputada aseguró que actuaron en la medida de lo posible para que no se disparara este aumento, por el momento ya no hay más que pueda hacer el Congreso, sino que el ciudadano tiene que buscar defenderse.

Domínguez Nava dijo estar consciente que una familia promedio no tendría los recursos para pagar un proceso de amparo e incluso que no puedan conocer estos procesos, por lo que accederían a pagar con el aumento que se decidiera, sin embargo, los que sí pueden pagar impuestos, señaló, son quienes se amparan y termina mermando los ingresos del municipio.