Aún no hay acuerdo para subsidio al diésel marino, advierte Quirino

El Gobernador confía en que encontrarán un esquema para beneficiar a productores

Alma Soto

MAZATLÁN._ Se buscará un esquema que garantice que el beneficio del subsidio a los combustibles llegue directamente a la gente, que no se quede en medio, aseguró el Gobernador Quirino Ordaz Coppel respecto al subsidio a los combustibles para las actividades pesqueras.

“Eso fue lo que me comentó el Presidente (Andrés Manuel López Obrador), mi chamba es seguir gestionando”, declaró.

Ordaz Coppel estuvo este lunes en Mazatlán en el Parque Bonfil, en la Congeladora Jalili, para convivir con un grupo de pescadores de alta mar, como se comprometió antes del inicio de la temporada de capturas de camarón, el día que también les ofreció gestionar los subsidios al diésel marino para que pudieran salir a pescar.

Ante la falta de resultados de esa gestión, recalcó que, por lo menos se debe apoyar al sector social de la pesca, a las cooperativas y pescadores ribereños, quienes requieren gasolina.

“Yo le manifesté al Presidente que para ellos es clave el apoyo de la gasolina, lo registró, yo aproveché la oportunidad, el espacio para hacérselo sentir, lo registró, pero me dijo que están concentrados en un solo programa ahorita, porque lo que quiere es que le llegue el dinero directo al pescador y no se quede en otras manos, creo que tenemos que darle esa confianza en que el dinero va a llegar directo a ellos y no se va a quedar en la administración”, declaró.

Por lo pronto, dijo que el Gobierno del Estado apoyará con programas como Empleo Temporal, el programa de Artes de Pesca, que es un medio importante de apoyo para los pescadores; además de la gestión con la Secretaría de Marina para reforzar el programa de Inspección y Vigilancia.

Ordaz Coppel criticó, nuevamente, la acumulación de basura en los muelles del Parque Bonfil, por lo que pidió a la Secretaria de Pesca del Estado, Maribel Chollet Morán, que hable con el responsable de la Administración Portuaria Integral para que atiendan ese problema.