Aún no hay candidatos, pero encuestadora posiciona a Pucheta por encima de El Químico rumbo a la Alcaldía

De acuerdo con la medición, el ex Alcalde priista tiene el 42 por ciento de la intención del voto, contra el 6 por ciento del actual Presidente Municipal, e Irma Tirado Sandoval

Alma Soto

10/08/2020 | 11:33 AM

A dos meses de que inicie formalmente el proceso electoral de 2021, que será el más grande de la historia de México, en Mazatlán comienzan a salir nombres de políticos para la Alcaldía y la Gubernatura.

Según la encuestadora Statu Quo Advance, que dirige Manuel Ángel Rodríguez Edeza, si hoy hubiera elecciones a la Presidencia Municipal porteña, los mazatlecos votarían por el priista Fernando Pucheta Sánchez, dejando fuera a Luis Guillerno Benítez Torres, actual Alcalde por Morena.

Los resultados fueron dados a conocer en conferencia de prensa esta mañana, organizada por la empresa encuestadora.

De acuerdo con la medición, el ex Alcalde priista tiene el 42 por ciento de la intención del voto, contra el 6 por ciento del actual Presidente Municipal, e Irma Tirado Sandoval.

La encuesta, además de medir la intención de la elección, también pregunta por la posible reelección.

En ese sentido, pregunta: "¿Si hoy hubiera elecciones para Presidente Municipal, votaría por Luis Guillermo "Químico" Benítez Torres para continuar 3 años más al frente del Municipio?

En respuesta, el 65 por ciento dijo que "no", el 17 por ciento diijo que "sí", y el 18 por ciento responde que no sabe o no contestó.

La muestra estadística se hizo del 18 al 20 de julio a 384 personas, cara a cara, con el propósito de dar a conocer la posible intención electoral rumbo a la elección de 2021.

En el ámbito estatal, Jesús Vizcarra Calderón y Héctor Melesio Cuén Ojeda encabezan las preferencias de los posibles electores, con 24 y 23 por ciento, respectivamente, dejando atrás a Rubén Rocha Moya, Imelda Castro, Heriberto Félix, Gerardo Vargas, Sergio Torres, Aarón Irízar y Mario Zamora.

Se midió también la aceptación del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que tiene el 74 por ciento de aceptación.