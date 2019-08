Aún no hay interesados en la concesión del estadio de futbol en Mazatlán

Gobernador Quirino Ordaz Coppel

El estadio de futbol que se construye en Mazatlán ya se encuentra al 70 por cierto de su construcción, sin embargo, aún no ha sido concesionado a ningún empresario, incluso no se han presentado propuestas por parte de los interesados, aseguró el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

“El estadio de futbol no está concesionado, ese estadio no se ha concesionado tendrá que pasar, obviamente, en su momento por quién tendrá que avalarlo, no hay propuestas todavía tampoco de concesionarios, así que todo lo que se diga es grilla”, dijo Ordaz Coppel, en su visita al puerto para anunciar nuevas obras públicas que se avecinan.

En cuanto a los costos de la realización de este “coloso”, que tendrá capacidad para 20 mil personas, Osbaldo López, secretario de Obras Públicas de Sinaloa, dijo que no ha habido un aumento en el presupuesto inicial que contempla una inversión total de 460 millones de pesos provenientes de Gobierno del Estado.

- ¿Aumentaron los costos del presupuesto que se tenía para la construcción del estadio?

“No, seguimos igual con el mismo monto hasta ahorita en lo que se está trabajando, si se dan la vuelta por allá es un estadio que está quedando muy moderno, es un estadio que va a quedar a la vanguardia como otros estadios que se han hecho recientemente, ya va caminando de forma correcta”.

Por otro lado, Ordaz Coppel finalizó diciendo que le próxima semana irían él y el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres a “echarle un ojo” a la construcción del estadio.

Resaltó que se trata de una obra que hará más atractivo a Mazatlán, ya que el futbol hoy en día es uno de los deportes más populares, al que además pueden llegar otro tipo de espectáculos no solo deportivos.

