AÃºn no nace quien vaya a romper el rÃ©cord de los 100 metros, dice Usain Bolt

ATLETISMO

Aún no nace quien vaya a romper el récord de los 100 metros, dice Usain Bolt

El multimedallista olímpico y campeón mundial dice en el evento México Siglo XXI que no es tiempo que haya alguien que baje de los 9:53 segundos

Héctor Castro

El récord mundial de los 100 metros planos le pertenece a Usain Bolt, de Jamaica. Paró el cronómetro en los 9:53 segundos y hasta ahora, no ha habido quien amenace la marca.

El velocista, ya retirado, dice que aún no ha nacido quien vaya a romper esa marca y espera que pasen unos 20 años para alcanzar a presumirle a sus hijos que él impuso ese récord.

Durante su participación en el encuentro de becarios de la Fundación Telmex Telcel, México Siglo XXI, advirtió que todo mundo tiene talento para hacer muchas cosas, pero se requiere de mucho sacrificio para ser el mejor.

“La persona que va a romper el record todavía no hace, pero para mí, los récords están ahí para que los rompan, sé que alguien va a quererlo tanto como yo lo quise, que va a tener el talento. Espero que pasen 20 años para decirles a mis hijos que ese es mi récord”, manifestó.

De sus éxitos, destaca el trabajo que tuvo su entrenador, que a pesar de que creía que había hecho una carrera perfecta, siempre estaba ahí para corregir algunos detalles que se hicieron sobre su carrera.

Sus observaciones y el apoyo de sus padres, de sus agentes, de sus amigos y de su amigo, indica, fueron fundamentales para presentarse en tres juegos olímpicos y en diferentes campeonatos mundiales.

Bolt recordó que en algunos momentos creyó que su carrera se acababa, pues una lesión lo obligaba a dejar las canchas, hasta que un médico de Alemania lo atendió y volvió a las competencias.

Porque su espíritu, reconoció, ha sido competitivo desde niño y cuando algún atleta amenazaba con ganarle la carrera, eso lo motivaba a ser todavía mejor.

“El sacrificio se necesita con el talento. Cuando empecé a nivel profesional, lo primero me dijo el coach me dijo es que tenía talento, pero todos los demás lo tenían, pero destaca el que más practica, el que más estudia, por eso el coach me presionó para concentrarme, ir al gimnasio, correr correctamente, porque todas esas cosas te hacen gran persona”, asentó.

Lo que más odiaba, admite, era tener que levantarse temprano para ir a los entrenamientos, descansar poco y no poder convivir con sus amigos. Hoy, ya retirado, ese tiempo se ha recuperado.

Usain Bolt recomendó a los jóvenes a trabajar y a concentrarse para lograr sus metas, como lo tuvo que hacer él para conseguir las medallas y récords.

Y parte del éxito, agregó, consistió en establecerse objetivos a corto plazo, como en su caso, que se enfocaba a objetivos año con año y luego pensaba en lo siguiente.