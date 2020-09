Aún sin definir cuántos barcos saldrán a pescar: Canainpesca

Industriales pesqueros están esperanzados a que el Presidente recapacite y aplique el subsidio al diésel marino, dice Humberto Becerra

Alma Soto

Para el sector pesquero de altamar, lo que reina es la incertidumbre tras la negativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de no aplicar subsidio al diésel marino, consideró Humberto Becerra Batista, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola.

Las capturas en altamar comienzan el 29 de septiembre, de acuerdo con el Inapesca.

De tal suerte, recalcó, que todavía no es posible saber si los barcos van a salir a las capturas, cuántos sí o cuántos no, quiénes podrán costear el primer viaje.

"Sin embargo, yo no me voy a rendir hasta estar cierto de que el Presidente leyó todo lo que le mandamos, hasta estar convencido de que realmente cree que hay quienes se quedan con los subsidios y no es que lo están malinformando", manifestó Becerra Batista.

El lunes, en la conferencia mañanera, el Mandatario nacional confirmó que no habrá subisidio a este hidrocarburo.

"A las grandes empresas que se dedicaban a la pesca, les ayudaban muchísimo, porque son los que tenían más agarraderas, más influencias [...] Entonces se decidió darle el apoyo a los pescadores de forma directa. Todo va a ser directo. Ya no a través de intermediarios, en el caso de la pesca, en el caso de los agricultores", señaló ese día.