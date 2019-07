Aunque busquen reelecciÃ³n, panistas rebeldes no han abdicado ni desistido impugnaciÃ³n de la asamblea

Aunque busquen reelección, panistas rebeldes no han abdicado ni desistido impugnación de la asamblea

Señaló que desde el 20 de junio el Tribunal Estatal Electoral resolvió que la Comisión de Justicia Partidaria del PAN debe resolver el tema o brindar un informe al respecto, ha sido omisa en el fallo

Karen Bravo

CULIACÁN._ Los dirigentes municipales del PAN que impugnaron la convocatoria de renovación de los comités no han desistido de este derecho aunque se hayan inscrito buscando la reelección, informó Adolfo Beltrán Corrales, presidente municipal del PAN en Culiacán.

Ayer miércoles, el secretario general de Acción Nacional en Sinaloa, Loar López Delgado, informó que 10 de los 14 dirigentes que impugnaron la convocatoria de elección municipal estaban buscando la reelección.

“Nos tachaban de cierta manera de incongruentes porque nos habíamos registrado, obviamente que cuando hay una convocatoria abierta y vigente pues nosotros tenemos que atenderla pero también tenemos que agotar las instancias, entonces estamos haciendo ambas cosas”, señaló.

“Imagínate que nosotros sabemos que tenemos la razón, pero a veces los tribunales valoran otros elementos que nos dijeran 'oye, sabes qué, pues siempre está vigente la convocatoria' y pues nos hubiéramos quedado esos 11 dirigentes sin poder participar en un proceso de reelección”.

Que estén buscando la reelección no significa que hayan desistido del recurso interpuesto ante el Tribunal Estatal Electoral, como dijo Loar López, enfatizó Beltrán Corrales.

“No hemos abdicado de ese derecho, ni hemos desistido del recurso que interpusimos ante la instancia correspondiente”, subrayó.

El pasado 20 de junio, el TEE resolvió la impugnación interpuesta por los dirigentes municipales. Ellos alegaron que la convocatoria era ilegal porque fue emitida por el Comité Directivo Estatal y no por ellos, además que no respetaron los tiempos para los que fueron electos.

“Nosotros argumentamos que la facultad de convocar es de los comités municipales y precisamente cuando el comité no lo hace, entra de manera suplentaria. En este caso no es que no lo hicimos sino que no eran los tiempos para hacerlo y acudimos a la instancias”, detalló.

El Tribunal resolvió que será una comisión del Comité Ejecutivo Nacional la que aclare el tema de la convocatoria.

“Donde turna el expediente a la Comisión de Justicia Partidaria del Partido Acción Nacional, esa comisión está en la Ciudad de México y dirime los conflictos antes de llegar a los tribunales y le dio un tiempo de cinco días improrrogables a efecto de que la Comisión de Justicia resuelva el tema o informe al Tribunal qué es lo que está pasando”, comentó Beltrán Corrales.

El tiempo ya se agotó y hasta el momento no han sido notificados, por lo que la comisión caería en desacato del fallo.

“No hemos ni tenido conocimiento ni se nos ha notificado, ni a nosotros ni al Tribunal ningún acuerdo de dicha comisión del partido donde diga qué es lo que va a pasar”, expuso.