Aunque el Covid-19 ha provocado decesos en Mazatlán, las muertes por accidentes bajan 'porque la gente está en casa'

Educación Vial reitera el llamado de las autoridades para que si alguien va a manejar algún vehículo automotor, tiene que hacerlo en sus cinco sentidos

Belizario Reyes

16/12/2020 | 10:54 AM

En lo que va del presente año se han registrado 27 muertes por accidentes de tránsito en Mazatlán, lo que representa una disminución de 25 decesos menos con relación a todo el 2019 pasado, cuando se registraron 52.

Esto, dijo Roberto Jaime Rodríguez, no es porque la gente haya respetado más las reglas viales, sino porque ha estado resguardada en sus casas por la pandemia de Covid-19.

"Van 27 personas, (de ellas) ocho motociclistas, cuatro peatones y así se desglosan, a comparación del otro año ya habíamos dicho son 52 de 2019, pero éste es un año diferente donde la gente no respetó más las reglas (de vialidad), no, sino que hubo condiciones del año (la pandemia del coronavirus) que la gente se resguardó, que la gente dejó de consumir alcohol en algunos aspectos y no puso en peligro su vida", añadió el coordinador de Educación Vial.

"Por eso es diferente, pero la gente sigue cometiendo errores, sigue equivocándose en la vía pública y sigue habiendo accidentes de tránsito".

Del 1 de enero al 16 de diciembre del presente año se han registrado 27 personas muertas por accidentes de tránsito en este municipio, 25 menos que las 52 que se registraron en todo el 2019, es decir, que ha presentado una disminución del 48.07 por ciento.

El coordinador de Educación Vial reiteró que aunque el llamado de las autoridades por la pandemia ha sido a no hacer posadas y convivios en esta temporada decembrina, si alguien va a manejar algún vehículo automotor tiene que hacerlo en sus cinco sentidos, se le debe asignar el volante a una persona que maneje, pero que no haya consumido alcohol para que la conducción sea segura y correcta.

"Y los desvelos, la velocidad no son una buena fórmula, así es que si vamos a convivir hacerlo con moderación, con precaución para no tener un incidente lamentable", reiteró Jaime Rodríguez.

Las autoridades de tránsito también recomiendan respetar los señalamientos e indicaciones viales, no ir hablando o enviando mensajes por teléfono celular al momento de ir manejando y respetar los límites de velocidad, entre otros.