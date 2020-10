Ausencia de regidores aborta sesión extraordinaria de Cabildo de Mazatlán

En la misma se discutiría la reelección o rechazo de la propuesta del Alcalde para que Rafael Padilla Díaz permanezca por tres años más al frente del Órgano Interno de Control

Alma Soto

12/10/2020 | 12:12 AM

MAZATLÁN._ Luego de ser pospuesta por 15 minutos por falta de quorum legal, finalmente la Sesión Extraordinaria de Cabildo 24 fue abortada.

En la sesión se discutiría la ratificación o rechazo de Rafael Padilla Díaz como titular del Órgano Interno de Control, propuesta por el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Primero, por falta se quorum, se decidió posponer por 15 minutos la sesión.

Asistieron solamente Benítez Torres, la Síndico Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, Adalberto Valle Pérez, Alberto Lizárraga y Guadalupe Elizabeth Ríos Peña.

La sesión fue convocada tres días después de que, en Sesión Extraordinaria de Cabildo 23, se votó a favor de la conformación de una comisión transitoria para buscar a los candidatos idóneos según recomendación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

La comisión no se conformó, según informó Bojórquez Mascareño quien sería parte de la misma.

La propuesta para el titular del Órgano Interno de Control debe hacerla, según el Artículo 67 Bis A, la Síndica Procuradora, y no el Alcalde, como se señala en la convocatoria de la Sesión Extraordinaria de Cabildo 24.

Antes de que se clausurara la sesión, Adalberto Valle Pérez solicitó que se les mostraran los justificantes de inasistencia de los ocho ediles faltantes, la misma pregunta realizó Bojórquez Mascareño, a lo que el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura respondió que es un derecho que ellos tienen de enviarlo o no, y al no haber sido instalada la sesión no tenía por qué exhibir los documentos.