Autopsia confirma que la muerte de Naya Rivera fue accidental

Una autopsia confirmó el martes que la actriz de Glee, Naya Rivera, murió por un ahogamiento accidental, según las autoridades. Su familia publicó un comunicado rindiendo homenaje a su “legado duradero y espíritu magnético”.

El análisis forense, realizado al día siguiente de que se encontrara el cuerpo de la actriz de 33 años en un lago del sur de California, no encontró indicios de lesiones traumáticas ni enfermedades que pudieran haber contribuido al ahogamiento, y no halló indicios preliminares de que drogas o alcohol pudieran jugar un papel en su muerte, según un comunicado del forense del condado de Ventura.

Se utilizaron registros dentales para confirmar la identidad de Rivera y se harán pruebas toxicológicas rutinarias de drogas y alcohol, según el comunicado.

The attached document was just released by the Ventura County Medical Examiner's Office regarding Naya Rivera, whose body was found yesterday in Lake Piru. pic.twitter.com/6APEgrBPaQ