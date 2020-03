Autoridad asegura que el servicio de agua potable estÃ¡ al 100 en Escuinapa, pero vecinos carecen de ella

Autoridad asegura que el servicio de agua potable está al 100 en Escuinapa, pero vecinos carecen de ella

Juan Manuel Grave Inda, el gerente de Jumapae, informó que en colonias como Paredones, que es donde se ubica el Hospital General, se tiene agua potable en las noches; pero habitantes dicen que no cae nada de líquido

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Servicio de agua potable ya está al cien por ciento de abasto, señaló el Gerente de Jumapae, Juan Manuel Grave Inda, mientras en algunas calles del centro se siguen abasteciendo de pipas con agua que tienen que ser compradas a particulares.

“El servicio está al cien por ciento, aquí (en la cabecera municipal) no ha habido problemas, hace unos días me reportaron un domicilio y fui a verlo, pero ya está bien (el abasto), no hay problemas”, dijo el funcionario.

Informó que el recibo de energía de enero ya se pagó a Comisión Federal de Electricidad, por lo que no hay el temor de suspensión de ésta a los acueductos del Baluarte.

Indicó que en colonias como Paredones, que es donde se ubica el Hospital General, se tiene agua potable en las noches, ya no se tienen problemas, precisos.

En cuanto al Valle del municipio que contempla las comunidades hasta Teacapán, informó que se ‘tandea’ el servicio, un día completo se otorga a Teacapán y otro al resto de las comunidades.

Cuando el servicio de agua potable está hacia la zona de Teacapán, en algunas comunidades sí llega el agua potable, pero con menos presión, pero no se tienen problemas de abasto.

Pese a lo dicho por el Gerente en algunos lugares el servicio de agua potable no está restablecido, por lo que la compra de pipas para abastecer los domicilios se sigue dando.

“No cae nada de agua, ya tenemos como 15 días comprando. Eso sí, el recibo llega puntual. En esta calle tenemos muchos problemas con el servicio, no hay agua”, relató una vecina de la calle Rosales, quien se estaba abasteciendo de un tinaco.

En Paredones, que se ubica cerca del Hospital General, el problema continuó, son 15 días en los que no llega el vital líquido, por lo que las personas han optado por comprar o ir a lavar sus utensilios a casas vecinas en otras áreas de la ciudad, señalaron.

“No cae nada, no hay presión, tenemos mucho batallando por la falta de agua, apenas se estaba regularizando y cuando les cortaron la luz, aquí el agua ya no volvió”, señaló Marcela Flores.

Desconocen cuál es la situación de la zona, pero las partes altas no cuentan con el vital líquido y es algo que se está padeciendo en temporada de estiaje y en temporada de lluvias. El servicio de agua potable se está cobrando por parte de la Jumapae, pero no se está otorgando.