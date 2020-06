Autoridad no tiene protocolos de bÃºsqueda, no solicitan ADN y necesitan expertos: CEDH Sinaloa

Autoridad no tiene protocolos de búsqueda, no solicitan ADN y necesitan expertos: CEDH Sinaloa

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa emitió 17 puntos en su Recomendación General de 2020 por la desaparición de personas

José Abraham Sanz

16/06/2020 | 12:14 AM

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa emitió la mañana de este martes la primera recomendación general, dirigida para todas las autoridades del estado por sus omisiones detectadas desde 2008 hasta 2019 en el tema de la desaparición de personas.

Según el organismo autónomo, en Sinaloa, las autoridades no siguen protocolos de búsqueda, no solicitan pruebas de ADN o no lo hacen de manera inmediata, existe una necesidad de homologar prácticas necesarias en las investigaciones de personas desaparecidas y requiere apoyarse de expertos en la búsqueda de personas desaparecidas.

La Recomendación General 01/2020, cuyo resumen ejecutivo consta de 17 páginas y fue difundido por el área de prensa de la CEDH, incluye además 17 recomendaciones, como evitar duplicar acciones y realizar a la brevedad protocolos, planeación y operación de búsqueda de personas desaparecidas, con la intervención debida de los familiares, dar seguimiento, acompañamiento, protección a los familiares con las Comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas, con apoyo de personal calificado, en unidades caninas, tecnología y cualquier otra vía que posibilite la detección rápida de fosas y por supuesto, de los restos humanos de las personas encontradas.