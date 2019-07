Autoridades de Quintana Roo anuncian el rescate de 25 personas privadas de la libertad en Cancún

La investigación apunta a posibles diferencias por problemas económicos entre los socios del negocio y el maltrato laboral entre los empleados

Carlos Álvarez

03/07/2019 | 09:37 AM

Un grupo de personas que fue plagiado en un call center de Benito Juárez (Cancún) fue rescatado por las autoridades de Quintana Roo, informó Jesús Alberto Capella Ibarra, Secretario de Seguridad Pública estatal.

"Ya fueron rescatadas en buen estado de salud 25 personas privadas de la libertad. Nuestro reconocimiento a la Fiscalía de Justicia del Estado y a las corporaciones que participaron. Más tarde la Fiscalía dará detalles", indicó el funcionario en su cuenta de la red social Twitter.

La Fiscalía del Estado informó que los trabajadores de un "call center" habrían sido desalojados por sus captores en su lugar de trabajo "sin violencia ni armas", e indicó que una de las primeras líneas de investigación apuntaba a posibles diferencias por problemas económicos entre los socios del negocio y el maltrato laboral entre los empleados.

Más temprano, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la presunta privación ilegal de la libertad de estas personas en Cancún, Quintana Roo, era, al parecer, un conflicto entre grupos no criminales, y que el presunto plagio de los trabajadores fue parte de su afrenta.

"No se puede hablar de secuestro en el sentido de que sean bandas criminales, sino de dos grupos que tienen alguna actividad y que están en disputa. Son diferencias entre dos organizaciones no necesariamente criminales. Claro, no son métodos adecuados para dirimir diferencias, esa es la información que se tiene del Gobierno de Quintana Roo, vamos a esperar, estamos pendientes en el asunto", indicó el Mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.