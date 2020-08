Autoridades financieras de EU multan a WAC por sobornar funcionarios con Calderón y Peña

El Presidente López Obrador aseguró que en su Gobierno no hay impunidad, por lo que habrá una sanción a las filiales nacionales de WAC. “Se pasaron. No sé en qué pensaban. De que era normal o que no iban a ser juzgados nunca”, dijo

Sinembargo.MX

11/08/2020 | 08:23 AM

Los sobornos ingresaron vía nómina a líderes sindicales y funcionarios locales. Foto: Shutterstock. Foto: Sinembargo.MX

MÉXICO._ La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) dio a conocer que la prestamista World Acceptance Corporation (WAC) entregó sobornos por 4 millones de dólares a funcionarios locales, funcionarios gubernamentales y hasta líderes sindicales durante los gobiernos de los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). De acuerdo con la SEC, WAC fue multada con 21.7 millones de dólares para resarcir los daños que sus filiales en México, Préstamos Viva y Préstamos Avance, generaron por el pago ilegal, entre 2010 y 2017, a los funcionarios y representantes sindicales en el país. De acuerdo con la bolsa estadounidense, la empresa prestamista firmó convenios que garantizaban el pago de estos “moches” vía nómina. El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo conocer de la sanción en las dos administraciones pasadas y aseguró que su Gobierno se trata de actuar, por lo que no se permitirá la corrupción. “Nosotros tenemos que actuar, ahora ya se sabe que en México no hay impunidad y eso está ayudando a que se ventilen muchas cosas porque se excedieron, se pasaron. No sé en qué pensaban. De que era normal o que no iban a ser juzgados nunca”, aseguró. El mandatario federal añadió que las filiales nacionales de la empresa prestamista serán sancionadas, después de revelarse la información de los sobornos en el país. El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a Felipe Calderón Hinojosa y dijo que el ex mandatario debería hablar lo que sabe sobre Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública federal en su sexenio. Foto: Gobierno de México. La información publicada por la SEC destacó que los principales sobornos fueron entregados a funcionarios del sector Salud y a las personas miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Si bien los sobornos ingresaron vía nómina, la SEC detalló que las personas involucradas en el delito de cohecho recibieron los pagos en cuentas bancarias o en bolsas en efectivo. La WAC, a través de Préstamos Viva entregó en un lapso de siete años al menos 30 convenios de crédito para trabajadores de los ramos mencionados, de los que los primeros descontados se dieron en el estado de Coahuila, en el año 2010, cuando Humberto Moreira era Gobernador de la entidad. Después de estos primeros sobornos, el programa delincuencial se extendió a 35 ciudades.

