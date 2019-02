Autoridades no han hecho su trabajo para prevenir bloqueos transportistas en Mazatlán: Sectur

Ahora con las redes sociales, si se da un bloqueo, se hace viral a nivel internacional, lo que afecta a este destino turístico, lamenta Óscar Pérez Barros

Belizario Reyes

Las autoridades federales, estatales, y en menor medida municipales, no han hecho su trabajo para evitar que se registren más bloqueos transportistas en Mazatlán, dijo el Secretario de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Barros.

"La autoridad federal, estatal y municipal un poco, pero menos, no hemos hecho nuestro trabajo como lo que vamos a hacer ahorita que vamos a echar a andar el Módulo que va a regular a todos los turisteros y taxistas en el aeropuerto", expresó Pérez Barros en una conferencia con la comunidad de la Universidad Autónoma de Occidente Campus Mazatlán, para darle a conocer el trabajo que realiza la Sectur en la entidad.

"Desde el convenio de 2008 que se hizo, sí hicieron todo, firmaron todos y firmaron la pipa de la paz y todos contentos, todos a gusto pero nunca implementaron el Módulo de Regulación, les pusieron todo y los dejaron sin quién los regulara, imagínense el mercado negro que hay allá abajo, entonces lo primero que estamos haciendo y lo que nos piden ellos es pues tú regula, es tu chamba Gobierno, es tu chamba Gobierno federal".

Reiteró que esa regulación es la que se realizará con el respectivo módulo para ver como funciona el Manual de Operaciones y de Regulación y después de va a implementar un software por parte de la Sectur para que se esté registrando y regulando, con lo que se espera avanzar mucho y se está trabajando de la mano con los transportistas.

"Definitivamente es un tema que lo sabemos muy presente", expresó al pregunta de un asistente a la conferencia.

Expuso que el trabajo para evitar más bloqueos va por buen camino, la voluntad de todos los servidores del transporte ha cambiado porque es un tema que afecta a todos.

"No me justifico ni mucho menos, vamos por buen camino, hay muchas cosas que se hicieron, muchos convenios por encima que lo que estamos tratando es de rescatar esos convenios para llevar la fiesta en paz, aunque sabemos que a futuro se ve que todo mundo va dar el servicio ida y vuelta (de la ciudad al aeropuerto y del aeropuerto a la ciudad), pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados porque nos afecta muchísimo", reiteró Përez Barros.

Manifestó que ahora con las redes sociales si se da un bloqueo se hace viral a nivel internacional, lo que afecta a este destino turístico.

"Y no es para justificarnos pero ahora que estuvimos en Fitur (Feria Internacional del Turismo, en España) nos bajaron del camión los taxistas al propio Gobernador (Quirino Ordaz Coppel) y a un servidor y a toda la comitiva que íbamos, dije híjole, éste es un tema internacional, no es que estemos en la gloria pero creo que el tema lo hemos llevado", recalcó.

"Y quiero agradecerle a todos los transportistas por su gran voluntad que han tenido, ellos están de acuerdo que a ellos mismos les afecta los mismos bloqueos, sí estamos trabajando y hay soluciones".