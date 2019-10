Avala AMLO decisión de liberar a Ovidio Guzmán

Fue una decisión del gabinete de seguridad que contó con su respaldo, señala

OAXACA (SinEmbargo.MX)._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió ayer la decisión del Gabinete de Seguridad de liberar al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán e incluso afirmó que él la respaldó.

“Hicieron bien los mandos que tomaron esa decisión”, dijo ayer en su conferencia de prensa mañanera.

“Se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso. No se trata de masacres. Eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas”.

El jueves, Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, fue detenido y luego liberado después de que el grupo criminal a su cargo movilizó a sus grupos armados y puso en jaque a Culiacán.

No hubo detención oficial: Durazo

“Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra. Esto les cuesta trabajo entender a muchos. La estrategia que se estaba aplicando anteriormente convirtió el País en un cementerio y eso ya no lo queremos. Lo he dicho una y mil veces. Nada por la fuerza. Todo por la razón, el derecho. No es fácil, es un proceso. No es sencillo porque se dejó avanzar mucho el problema”, dijo el Presidente.

Los hechos, agregó, ya probaron que la política autoritaria del Estado causó miles de víctimas.

“Los hechos van a demostrar que esta (la paz) es la mejor vía”, expresó. “Quien usa la fuerza no tiene autoridad moral”.

Al ser cuestionado si lo ocurrido ayer manda un mensaje de impunidad en el combate contra la delincuencia dijo que “es como se interprete”, pero aseguró a la ciudadanía que “está bien pintada la raya, la frontera entre la delincuencia y autoridades”.

Opinó que es “una exageración” decir que su estrategia de seguridad ha fallado.

“Lo de ayer fue un hecho lamentable, pero se me hace una exageración decir que ha fracasado nuestra estrategia de seguridad”.

