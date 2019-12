Avalan con aumento para MazatlÃ¡n presupuesto 2020

Avalan con aumento para Mazatlán presupuesto 2020

Aprueban Presupuesto de Egresos 2020 para Mazatlán por $2 mil 99 millones; son $154 millones más que los mil 944 millones del 2019

Belizario Reyes

MAZATLÁN.- Con señalamientos de que se debería revisar con mayor tiempo de anticipación y que no sea al cuarto para las doce, ayer fue aprobado el Presupuesto de Egresos del Municipio de Mazatlán para el ejercicio fiscal 2020 por 2 mil 99 millones 907 mil pesos.

Dicha cifra representa un incremento de cerca de 154 millones 548 mil pesos con respecto a los mil 944 millones 907 mil pesos del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 para este Municipio.

En la sesión extraordinaria 15 del Cabildo local realizada a las 14:00 horas, correspondió al coordinador de la Comisión de Hacienda, el Regidor Rodolfo Cardona Pérez, presentar la propuesta del dicho presupuesto que fue aprobado para autorizar al Alcalde, al Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero Municipal que suscriban el decreto municipal correspondiente para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y entre en vigor a partir del próximo 1 de enero.

“Señalo a manera de resumen los siguientes conceptos en los cuales el Presupuesto de Egresos habrá de ejercerse: Servicios Personales 771 millones 807 mil 614.06 pesos; Materiales y Suministros 225 millones 525 mil 496.95 pesos”, dijo el Regidor Cardona Pérez.

También dio a conocer que para Servicios Generales se destinarán 260 millones 999 mil 393.02 pesos; para Transferencias, Asignaciones, Subsidios (Incluye pensiones por 228 millones 571 mil 812 pesos) serán 528 millones 321 mil 991.47 pesos y para Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles serán 59 millones 233 mil 604.70 pesos.

Para Inversión Pública se destinarán 213 millones 980 mil 67.26 pesos; Intereses por Financiamientos y Comisiones 19 millones 145 mil 773.11 pesos y Documentos a Pagar 20 millones 893 mil 310.70 millones de pesos, continuó.

Por su parte el Tesorero Municipal, Jesús Javier Alarcón Lizárraga, recordó que en 2020 con relación a 2019 en participaciones federales se tiene un incremento del 2 por ciento, en términos reales se puede decir que hay un decrecimiento, pues si la inflación anda en 3 por ciento es menos la cantidad que le están entregando a Mazatlán para el año que está por iniciar.

“Debido a eso también veo que están casi todos los directores de las diferentes áreas y gerentes de paramunicipales, (les solicito) apegarse y pedirles su apoyo en el sentido de que optimicen el ingreso y también el gasto realmente, porque también hay paramunicipales que tienen sus ingresos propios, que traten de optimizar ese ingreso”, continuó Alarcón Lizárraga.

“No estar ateniéndose en cierta forma, hablando así en palabras, de que el Ayuntamiento me va a resolver el problema y le pido y me va a dar un incremento, un excedente o un extraordinario, ojalá y no pase eso debido a que realmente con la cantidad que estamos recibiendo estamos tratando con los ingresos propios incrementar realmente y tratar de cubrir las necesidades que son en seguridad pública, en servicios públicos y en obra que son las necesidades más importantes”.

También dijo que para 2020 se está considerando hasta un 6 por ciento de incremento de ingresos propios con relación al año que está por iniciar.

Precisó que de los 2 mil 99 millones lo fuerte se irá en los sueldos y en pensiones, se dará el incremento de sueldos a los sindicalizados pero no habrá aumento a personal de confianza.

Entre otros rubros manifestó que para el 2019 se autorizaron casi 13 millones de pesos en el área de Difusión Pública y para 2020 han un decremento pues se solicitaron 10 millones 700 mil pesos apegándose a la austeridad, además para el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán se autorizaron para el 2020 un total de 30 millones de pesos más, (por lo que se autorizaron 110 millones de pesos).

“En Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles, un renglón muy importante, de 30 millones que fue en el 2019 estamos creciendo a 59 millones de pesos, aquí el incremento es equipar a Seguridad Pública que es la petición realmente, estamos pensando en adquirir al rededor de 30 patrullas más y unas motopatrullas”, continuó, entre otros puntos.

En la sesión extraordinaria la Síndico Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, preguntó a los integrantes de la Comisión de Hacienda del Cabildo local en qué se basaron para incrementar el presupuesto del Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Arte de Mazatlán.

“¿En qué se basaron para incrementarle a Cultura 30 millones de pesos?, porque estoy viendo que a Obra Pública, con los documentos que me entregaron a mí para su revisión son 130 millones y a Cultura 110 (millones de pesos), es muy poquita la diferencia, y a Obra Pública se supone que es para apoyar la parte social y Cultura pues es pan y circo”, expresó Bojórquez Mascareño.

“Entonces la parte sustancial, que es la parte social la que se debe de revisar por parte nuestro, creo yo que casi es lo mismo con un punto porcentual de diferencia entre Cultura o Obra Pública directa, entonces no sé si me puedan responder cuáles fueron las bases para asignarle tanto recurso a Cultura”.

Lo anterior, dijo, porque ella tiene dos documentos, uno que está en la Auditoría Superior del Estado y otro en el Órgano Interno de Control donde el Instituto de Cultura en mención está siendo revisada porque presuntamente no hizo buenos manejos el año 2019.

El Regidor Cardona Pérez manifestó que tanto el concepto de la transferencia al Instituto de Cultura como prácticamente los 180 conceptos que integran dicho presupuesto fueron revisados uno por uno, por lo que se dieron cambios en unos de ellos en la revisión que se hizo del lunes y martes pasado en adelante ya que se confirmaron las cantidades que entregará la Federación y el Estado de Sinaloa a Mazatlán.

Recordó que todas las paramunicipales pidieron para 2020 prácticamente el doble de lo que se les había asignado en el 2019 y el Instituto en mención pidió un presupuesto de 156 millones de pesos para el próximo año, pero en la revisión se les autorizó nada más 110 millones de pesos.

Pero también se le está disminuyendo en términos reales de lo que han estado ejerciendo en este año en que esa paramunicipal, ha estado recibiendo transferencias superiores a los 110 millones de pesos dicho Instituto de Cultura.

‘Al cuarto para las doce’: Michel

Por su parte el Regidor Ricardo Michel Luna, también propuso que para el próximo año, aunque el Presupuesto de Egresos entra a un proceso de revisión en la Comisión de Hacienda es responsabilidad de todos los regidores, por lo que es importante analizarlo en tiempo y forma.

“Yo siempre le había comentado al coordinador (de la Comisión de Hacienda) y a mis compañeros de la fracción que era muy importante analizar el presupuesto en tiempo y forma, en el cual, obviamente como hicieron el día de hoy a las once de la mañana realmente son cuarto para las doce”, expresó Michel Luna en la sesión extraordinaria de Cabildo presidida por el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Entonces si bien es cierto que estamos sujetos a la autorización del Presupuesto (de Egresos) de la Federación tanto como el Presupuesto del Estado, pero también es cierto que el Tesorero en tiempo y forma el Tesorero (Municipal) debe de tener cifras, porque al final de cuentas después debes jugar con los presupuestos federales y estatales pero si bien es cierto ya tenemos una idea de lo que se requiere para nuestro Gobierno”.

El Regidor Carmona manifestó que desde el inicio pasada se hizo llegar la información respectiva a los regidores.