Avanza mecanismo de protecciÃ³n a periodistas, pero continÃºan homicidios de comunicadores

Avanza mecanismo de protección a periodistas, pero continúan homicidios de comunicadores

Se realiza en Mazatlán foro de análisis para crear una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos; proponen comunicadores y activistas un organismo autónomo que frene las agresiones y atienda a las víctimas

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Mientras avanza el proceso para formular una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en Sinaloa, los crímenes y agresiones contra ambos gremios se siguen acumulando.

Durante el foro de análisis que se realizó este sábado en Mazatlán, convocado por el Congreso del Estado de Sinaloa, participaron comunicadores, activistas, académicos, diputados y periodistas, quienes expusieron que hay un clima adverso para el desarrollo de estas dos profesiones que representan, a su vez, un medio para el cumplimiento de otros derechos para el resto de la sociedad.

El presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores, Alejandro Sicairos Rivas, lamentó la apatía de los tres niveles de gobierno por “entrarle” al tema de la protección y por aclarar los crímenes de periodistas y promotores de derechos humanos.

Para muestra, aseguró, hasta ahora no hay una investigación convincente del crimen de Javier Valdez Cárdenas, ocurrido el 15 de mayo de 2017, en Culiacán, pues no se ha dado con los autores intelectuales.

Y del más reciente caso priva “un total silencio”: del asesinato del cronista deportivo Omar Iván Camacho, ocurrido el 24 de marzo en el municipio de Salvador Alvarado. En tanto, una periodista de El Debate de Los Mochis ha sido dos veces agredida en menos de dos meses sin que ninguna autoridad actúe.

“Cuando se lanzó el foro del 21 de febrero, en México contabilizamos a cinco periodistas asesinados (en lo que va del sexenio); hoy tenemos a siete incluyendo al compañero de Guamúchil, Omar Iván Camacho, un reportero de crónica deportiva, que a estas alturas todavía la Fiscalía no establece ni siquiera si se está investigando o no”, criticó Sicairos.

En suma, sentenció, no hay resultados

Para hacer frente a la problemática, se ha iniciado un proceso de consulta para crear una Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que contemple la creación de un órgano autónomo para prevenir, sancionar y atender este tipo de casos de una manera integral, tomando en cuenta los aspectos laboral, psicosocial, familiar y de prevención en el caso de los trabajadores de los medios y los activistas.

La diputada Flor Emilia Guerra Mena, del distrito 22, aseguró que el compromiso de la actual Legislatura es el de buscar una protección integral y de realmente integrar las propuestas de los participantes en las consultas, que en esta ocasión se reunieron en la Universidad Autónoma de Occidente.

“Nuestra intención es darle la protección a los periodistas por completo, que haya una ley que los proteja para que el trabajo lo realicen dignamente con mucho valor, y los descalificativos siempre van a existir, es cuestión de una mala cultura que tenemos: que si no me gusta algo, descalificar”, expresó la legisladora, quien dijo que no le importa si los periodistas critican su trabajo.

Colectivo pide frenar agresiones

La comunicadora Raquel Zapien Osuna, consejera del Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión, denunció que el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, ha contribuido a denostar a la prensa a través de discursos de odio al llamarles “prensa fifí” y permitir bloqueos informativos dentro de su gobierno.

También integrante de ese Colectivo, Sibely Cañedo Cázarez propuso integrar a la propuesta de ley un sistema de monitoreo de agresiones y mapeo de riesgos para poder trazar políticas públicas más específicas para cada municipio y contexto.

“Destacamos el enfoque de la prevención que debe tener una ley como esta, el no sólo actuar cuando ocurrió un hecho lamentable, sino poder prever situaciones de riesgo con base en una metodología e información verificada”.

Continúa proceso de consulta

Durante el foro, personal del Instituto de Investigaciones Parlamentarias informó que el proceso de consulta continúa el 27 de abril en Los Mochis, en un encuentro que se realizará en la Universidad Autónoma de Occidente, a las 09:30 horas; y a la misma hora pero del 4 de mayo, se realizará una nueva reunión en Palacio Legislativo, en Culiacán.

Se ha convocado a estos foros a periodistas, defensores de derechos humanos, asociaciones civiles, investigadores, académicos y a cualquier ciudadano interesado. Esto, con el fin de poder reunir y analizar todas las propuestas pertinentes para ser incluidas en un anteproyecto, que será puesto a consideración de los participantes el 20 de mayo, como fecha tentativa.

DATO:

Para enviar propuestas u observaciones que puedan ser tomadas en cuenta durante la formulación de una Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, también está a disposición el correo:

instituto.investigaciones@congresosinaloa.mx