Avanza Sinaloa a semifinales del voli de playa en la Olimpiada Nacional 2018 - Noroeste

OLIMPIADA NACIONAL 2018

Avanza Sinaloa a semifinales del voli de playa en la Olimpiada Nacional 2018

Gana sus respectivos encuentros en las Sub 18 y Sub 21 femenil; mañana va por el pase a la final

Jonathan Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua._ Sinaloa demostró que las dos medallas que logró el año pasado no fueron obra de la casualidad al conseguir el pase a la semifinal en las categorías Sub 18 y Sub 21 femenil del voleibol de playa, al derrotar a Querétaro y Yucatán, respectivamente, en la Olimpiada Nacional 2018.

Este viernes, Sinaloa va por su pase a la final, y en caso de hacerlo, jugaría por la medalla de oro posteriormente a su penúltimo encuentro.

