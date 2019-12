Avril Lavigne pone fin a su relaciÃ³n con el billonario Phillip Sarofim

Avril Lavigne pone fin a su relación con el billonario Phillip Sarofim

La cantante ha estado saliendo con el hijo del multimillonario egipcio-estadounidense Fayez Sarofim, durante dos años

Noroeste / Redacción

01/12/2019 | 11:27 AM

Todo apunta a que este 2019, Avril Lavigne acabará el año soltera. La cantante acaba de poner fin a su relación con el billonario Phillip Sarofim, tan solo un par de meses antes de celebrar su segundo aniversario juntos.

La artista y el empresario se conocieron a principios del 2018 y en febrero del mismo año comenzaron su relación.

A pesar de que Phillip no es tan conocido en el mundo del entretenimiento como la cantante, lo cierto es que es muy conocido en el mundo de los negocios debido a que es hijo del famoso empresario Fayez Sarofim, un inversor de renombre cuya fortuna se estima en 1.270.000 millones de euros, citó quien.com.

A principios de este año, Lavigne, quien se resistió a confirmar su relación con el billonario, habló con People sobre cómo, a pesar de haber estado casada hasta en dos ocasiones, no había dejado de creer en el matrimonio.

“Creo en el amor”, afirmaba la cantante, quien añadía a continuación por supuesto que volvería a casarse...

“Pero realmente no me importa tanto eso, ahora solo me importa tener una relación saludable y ser feliz”.

A pesar de la ruptura, Avril Lavigne parece haber encontrado en sus amigos la mejor de sus medicinas, tal y como se desprende de las imágenes que la cantante ha compartido con sus seguidores, los mismos que este año recibían la mejor de las noticias por parte de la cantante, su vuelta a la música.

Tras cinco años de silencio, la artista anunció su regreso después de superar la batalla contra la enfermedad infecciosa de Lyme, causada por la mordedura de una garrapata.

La cantante canadiense estuvo casada por primera vez con el rockero Sum 41 Deryck Whibley, de 2006 a 2010 y más tarde contrajo matrimonio con el líder de Nickelback, Chad Kroeger, de quien se divorció en 2015, tras dos años de matrimonio. Ambas separaciones fueron amistosas y Avril se unió a Kroeger en su último álbum, Head Above Water (que fue lanzado a principios de este año), cantando junto a él la canción Warrior.