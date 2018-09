Avril Lavigne regresa a la escena con Head above water

La estrella pop canadiense está de vuelta, luego de cinco años de ausencia, con el tema que fue editado bajo el sello BMG y que ya se encuentra disponible en plataformas

Noroeste / Redacción

La cantante canadiense Avril Lavigne está de vuelta en la escena musical luego de cinco años de ausencia, en los que enfrentó la enfermedad Lyme, la cual es causada por una bacteria transmitida por las garrapatas.

El regreso de la intérprete es con el tema Head above water, la cual coescribió y está apoyada en los graves acordes de piano y su voz, a través de la que narra su experiencia íntima de cómo logró hacerse más fuerte y enfrentar los malestares.

"Una noche pensé que me estaba muriendo, y acepté el hecho de que iba a morir. Mi madre se recostó a mi lado y me abrazó. Sentía que me ahogaba, le recé a Dios para que me ayudara a mantener mi cabeza arriba del agua”, expuso la cantante.

Avril Lavigne añadió que en ese momento comenzó la composición de su álbum, ya que fue como si hubiera tocado algo, es decir, una experiencia muy espiritual a partir de la cual las letras llegaban a ella.

La canción fue editada bajo el sello BMG y está disponible para escuchar y descargar en plataformas digitales; incluso a 24 horas de su estreno en YouTube, el videolyric ya rondaba el millón y medio de reproducciones.

A la par, continúa con la labor de su fundación, mediante la cual lanzó una campaña benéfica de camisetas para recaudar fondos con el objetivo de impactar directamente a las personas afectadas por Lyme, enfermedades graves o capacidades diferentes, que no puedan pagar el tratamiento.