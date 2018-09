AYLÍN BRITZEL Es una mil amores; la sinaloense ya camina en la comedia musical

La actriz sinaloense es parte del elenco de “La mil amores” junto a Lolita Cortes, además también forma parte de las puestas en escena “Jesucristo Superestrella” y "Hairspray"

Fernando Espinoza

Hace 23 años La Palma, Navolato vió nacer a Aylín Britzel Beltrán Cañedo, pero hace dos años la Ciudad de México levantarse como una actriz de comedia musical que va para las grandes ligas.

La joven egresada de la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Autónoma de Occidente, forma parte del elenco de la comedia musical “La mil amores”, que se estrenó el 15 de junio, misma que protagoniza la actriz y cantante Lolita Cortés, junto a seis actores y actrices entre los que destaca Romina Marcos, hija de Niurka Marcos.

"El cómo llegué a ahí (a La mil amores) es muy curioso, antes de "La mil amores" estuve en "Teatro en corto" en un musical que se llama "Duele el amor", este musical es con canciones de los 90, este proyecto es de Paco Lalas y Lolita Cortés, yo estuve ahí casi dos meses y fue ahí donde Paco me vio, y me invitó a trabajar en este musical. Es un sueño trabajar a lado de Lola, es una persona que siempre he admirado, conozco su trayectoria, y estoy aprendiendo bastante de ella", dijo Aylín Britzel vía telefónica.

Aylín ha tenido que labrar su camino sola, buscando una oportunidad en el teatro musical, a diferencia del resto del elenco que tiene el respaldo de algún familiar dentro del medio, como son los casos de Romina Marcos, hija de la actriz cubana Niurka Marcos; de Bastian, hijo de la cantante Edith Marquez; y de Marcos Valdés, hijo de Manuel "El Loco" Valdés.

"La mil amores que es Lolita Cortes o Laura Luz, se turnan el personaje, cuenta sus mil amores, desde muy temprana edad hasta la actualidad, entonces yo soy "La mil amores" adolescente", dijo sobre su personaje.

A su llega a la Ciudad de México, en agosto de 2016, la actriz sinalonse comenzó a buscar una oportunidad, hasta hoy, ha participado en "Avenida Q", "Jesucristo superestrella", donde dio vida a María Magdalena, en "Hairspray" fue una de las dinamitas, y en noviembre encarnará a Velma Kelly en la puesta en escena "Chicago", todas estás bajo la producción de Arte Cosmo Producciones.

"Estoy muy emocionada con todo lo que está surgiendo, sigo preparándome, estoy conociendo muchas personas, esto me encanta y estoy echándole todos los kilos y todo el amor", compartió.

Además de actriz y cantante, Aylin ha sido reina de belleza y conductora. Antes de emigrar a la Ciudad de México participó en algunos proyectos musicales y obras de teatro bajo la dirección de Mario Kontos, "El barco se hunde", "Tributo al Divo de Juárez", "Requiem a Lola Beltrán", por mencionar algunos.

Siempre acompañada por su mamá Karina Cañedo, hace un espacio entre su agenda para participar en un taller que la llevará en enero a viajar a Nueva York para vivir una experiencia al estilo Broadway, con la que busca perfeccionarse en canto, baile y actuación.

