â€˜AyÃºdanos a ayudarteâ€™, dicen agentes municipales a escuinapenses para que no salgan de su casa

ESCUINAPA._ A través de perifoneo Seguridad Pública inició el llamado a la población a quedarse en casa.

“Ayudanos a ayudarte...estamos en fase dos, quédense en casa”, señala una oficial de Policía a través de recorridos en patrullas.

Los elementos recorren las colonias del municipio así como los espacios públicos haciendo el llamado.

Esto se suma a las labores de llamado de manera física que se están haciendo en las plazuelas, donde no se permite que las personas estén.

NO deben andar en la calle, esto ya no es, si quieren o no, es una decisión de estado, tenemos que salvar vidas. Ustedes pusieron su confianza en nosotros, y yo debo de actuar para que se preserve la salud y la vida de ustedes. Gracias a los municipios que ya se están sumando. pic.twitter.com/ofCrNZPM3v