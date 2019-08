Ayuntamiento darÃ¡ plazo a Parque AcuÃ¡tico para que se retire, si no, lo van a desplazar

Ayuntamiento dará plazo a Parque Acuático para que se retire, si no, lo van a desplazar

El Alcalde dice que se le advirtió que no operara sin permisos municipales, pero que el empresario lo hizo

Belizario Reyes

Al comenzar a operar sin ningún permiso de la Comuna, el Ayuntamiento de Mazatlán dará un plazo al parque acuático flotante ubicado en Playa Norte para que se retire, si no, se va a proceder, se le va a desplazar, advirtió el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

"Lo vamos a invitar (al propietario) a que se retire de ahí y le vamos a dar un plazo y si no vamos a proceder, (el plazo que se le dará) tendrán que verlo las personas encargadas de eso", continuó Benítez Torres en entrevista.

Como se informó, a pesar de que el Ayuntamiento no le ha otorgado ningún permiso para operar, el pasado fin de semana se comenzaron a vender los boletos para acceder al parque acuático flotante Awax Water Sport, ubicado en el área de Playa Norte, en etapa de pruebas y ensayos.

"No hemos dado ningún permiso de funcionamiento, el propietario dice que me ha buscado a mí, es que la vieja cultura política hacía que todo mundo viniera a pedirle al Alcalde que le favoreciera, hoy ya no son así las cosas, hoy tienen que ir a las direcciones a donde deben solicitar los permisos y, si cumplen con los permisos (requisitos) se da, no hay ningún problema", añadió el Presidente Municipal.

"Hasta donde tengo entendido no cumple con lo que debe cumplir y yo estoy seguro que el Gobierno del Estado y el Municipal estamos en contra de quienes violan la normatividad de la ciudad, si nosotros permitimos que una persona que no tiene permiso se instale y empiece operar, estamos abriendo la puerta a que llegue y sea una ciudad sin ley y eso nunca lo vamos a permitir", reiteró Benítez Torres.

Recalcó que se coincide con el Gobierno del Estado y el Secretario de Turismo en Sinaloa de que nadie debe estar por encima de la ley, y quien no tenga permiso tiene que retirarse.

"Por lo pronto a nivel municipal no ha cumplido con lo que le solicitamos, entonces le vamos a pedir que se retire de ahí, sino lo vamos a desplazar", subrayó el entrevistado

Por su parte el Secretario de Turismo del Estado, Óscar Pérez Barros, manifestó que a dicha dependencia llegan muchos proyectos y lo que se hace es asesorarlos de lo que tienen que hacer, y en este caso a quien encabeza el proyecto del parque acuático flotante se le dijo que no lo instalara, pero lo instaló.

"Aunque pidiera haber sido un buen proyecto no puede (operar) porque ha inclumplido con todo el Reglamento del Municipio, no puede seguir, no puede sobrepasar a las autoridades ni estatal, ni municipales", continuó Pérez Barros.

Se le dijo al propietario que tenían que presentar el proyecto al Municipio y seguir los reglamentos del Municipio, pero no hizo caso, se instaló porque tiene un permiso federal.

"Y le sugerimos en la Secretaría (de Turismo en Sinaloa) no instalarse y se instaló, le sugerimos en la Secretaría que se acercara al Municipio y que viera qué es lo que necesita, y lo hizo, creo que lo acaba de hacer, pero empezó a operar, le sugerimos que no operara y operó, con ese tipo de gente no podemos trabajar", recalcó Pérez Barros.

"No debemos de permitir eso como ciudadanos porque están pasando por encima de la ley, puede ser un buen proyecto pero tiene que cumplir con los reglamentos de la ley, no vamos a permitir que se brinque las trancas, tiene que presentar la papelería, pero de esta manera arbitraria (no se le puede permitir operar), yo no sé si en su país se haga así, pero aquí en Sinaloa no vamos a permitir que se pase por encima de la ley".