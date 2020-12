Ayuntamiento de Culiacán acuerda regalar 2 mil 500 lámparas; Regidor pide garantizar luminaria para el municipio

Las luminarias fueron retiradas de las principales calles de la ciudad y reemplazadas por lámparas led, por lo que se encuentran guardadas por el municipio y serán donadas a petición de los Presidentes municipales de Angostura, Concordia, Navolato, Sinaloa y Cosalá

Belem Angulo

Durante sesión de Cabildo se aprobó la donación de 2 mil 500 lámparas de vapor de sodio tipo 0V-15, propiedad del municipio de Culiacán, a los Ayuntamientos de Angostura, Concordia, Navolato, Sinaloa y Cosalá.

Las luminarias fueron retiradas de las principales calles de la ciudad y reemplazadas por lámparas led, por lo que se encuentran guardadas por el municipio y serán donadas a petición de los Presidentes municipales de cada uno de los Ayuntamientos mencionados.

El Regidor Eusebio Telles Molina opinó que deberían garantizarse los servicios de alumbrado público en todo el municipio, antes de buscar ceder luminarias a otros Gobiernos.

"No todo se va alcanzar a cubrir con las lámparas LED. Yo sí hago un llamado de nuevo a que esté usted (Presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro), dice que garantizamos el servicio del público, yo no quisiera que nos quedáramos sin la cobertura y que los ejidos no tuviéramos el alumbrado público", comentó.

El Gobierno municipal ha desinstalado 14 mil 800 lámparas de vapor sodio que deberán ser sustituidas por lamparas LED, y se han donado 3 mil 800 luminarias a diferentes municipios del Estado de Sinaloa.

A finales de 2019 fueron instaladas 10 mil luminarias LED, este año se inició en el mes de octubre con la instalación de 7 mil 189 lamparas LED.