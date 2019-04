Ayuntamiento de CuliacÃ¡n bloquea desarrollos que no afectan dren BacurimÃ­: Acusa Canadevi

Bloquean desarrollos

Ayuntamiento de Culiacán bloquea desarrollos que no afectan dren Bacurimí: Acusa Canadevi

Gabriel Mercado

CULIACÁN.- La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Culiacán dio a conocer que el Ayuntamiento tiene frenados los permisos de construcción de cuatro sectores inmobiliarios cercanos al dren Bacurimí, pese a que estos no desfogarán las aguas pluviales ahí.

El presidente de la Canadevi en la capital, Jorge Francisco Frías Melgoza, expuso que son alrededor de 400 viviendas que se encuentran frenadas en su construcción, y esto les está costando mucho dinero en intereses y no pueden ni siquiera generar empleos.

“Todas estas que tenemos detenidas son por el problema del dren Bacurimí, está bien, la única cosa es que los conjuntos que nosotros tenemos, aunque estén cerca de la zona no están descargando al dren Bacurimí, ninguno de los tres o cuatro conjuntos que tenemos ahí se está descargando al dren Bacurimí, lo quiero dejar muy claro y está toda la documentación”, afirmó.

“Están parados, ya tenemos las inversiones, tenemos todo... nos estamos volviendo locos porque sí nos cuestan intereses, sí nos cuestan muchos intereses, nos cuesta mucho dinero el tenernos detenido”, manifestó el líder de los desarrolladores.

Comentó están trabajando muy de cerca con la Comisión de Construcción del Cabildo, y han logrado así “desatorar” unos 10 a 12 conjuntos que estaban detenidos por diferentes detalles.

Frías Melgoza, quien acaba hace un mes de ser reelecto para esta cámara, mencionó que se dieron precisamente un mes y medio de plazo aproximadamente para ir resolviendo estas cuestiones, y la próxima semana tendrán asamblea para tratar de sacar esas cuatro aprobaciones pendientes.

“Ve lo que quieras ver del dren Bacurimí, y hay muchas circunstancias, no se trata de juzgar lo que ha pasado, que si ha habido dinero, que si se hicieron o no hicieron, el problema es que hay que resolverlo ahora, no estamos descargando al dren, y en esa circunstancia les solicitamos nos autoricen los permisos para seguir construyendo”, subrayó.

