Ayuntamiento de Culiacán boletina evento partidista; Alcalde propone investigar a su equipo de prensa

"Voy a pedir que se turne el asunto para que lo investiguen, y si hay responsabilidad que proceda. Si es una cosa indebida, pues hay que resolverla", señaló Jesús Estrada Ferreiro

Belem Angulo

El área de atención a medios de comunicación del Gobierno de Culiacán difundió y documentó un evento privado con fines partidistas del Movimiento de Regeneración Nacional, presidido por el diputado federal Mario Delgado Carrillo. Ante esta irregularidad, el Alcalde propuso turnar la situación al Órgano Interno de Control.

"Yo no mandé a ningún equipo de prensa, andaba una persona del Ayuntamiento, no recuerdo quién, pero también pidió permiso. Yo no lo mandé, alguien me lo mandó", señaló Jesús Estrada Ferreiro, Presidente municipal de Culiacán.

"No puedo juzgar esto, porque soy parte del asunto, voy a pedir que se turne el asunto para que lo investiguen, y si hay responsabilidad que proceda. Si es una cosa indebida, pues hay que resolverla"

El evento en cuestión se trató de la reunión que el Legislador sostuvo con representantes de Morena en Sinaloa, en su búsqueda por la dirigencia nacional del partido.

"(...) Delgado Carrillo invitó a los diferentes grupos a trabajar por el objetivo común establecido por el mandatario nacional, que es atender las necesidades más apremiantes en cada estado, bajo la consigna de lograr el bienestar del pueblo como principal prioridad", se indica en el boletín difundido de manera oficial a medios de comunicación locales que se encargan de la cobertura de las actividades de la Comuna.

"Asimismo, resaltó que ha sido un gran acierto del Gobierno de México el otorgar programas sociales que permitan una mejor calidad de vida a la población, además del esfuerzo realizado para aumentar la recaudación, evitar el endeudamiento y no permitir que caigan los ingresos para no afectar la economía del País".

La hoja del comunicado que informa sobre el evento partidista se encuentra membretada con el escudo del municipio de Culiacán y referencias de la administración encabezada por Estrada Ferreiro.

Al evento, el Mandatario municipal asistió en calidad de invitado y no como funcionario público, explicó.

"Avisé que no iba a laborar oficialmente para que me descontaran el día, porque vino el diputado Mario Delgado y me invitaron a un evento que no es propiamente de Gobierno y no era correcto que yo fuera a esas actividades estando trabajando", justificó.

LO QUE DICE LA LEY

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe a las áreas de comunicación social difundir contenidos de propaganda electoral, mencionando nombres de servidores públicos.

"La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público", señala en el Artículo 134.

"Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto (...), incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar".