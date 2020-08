Ayuntamiento de Culiacán celebra contratos por más de $11 millones con empresa señalada por la ASE

En los primeros meses de la administración encabezada por Jesús Estrada Ferreiro, se contrata a una empresa que se ve en un proceso de adjudicación directa irregular en 2018

Belem Angulo

Durante principios del 2019, el Ayuntamiento de Culiacán contrató por adjudicación directa a la empresa Ingeniería y Proyectos Energéticos Sustentables para servicios de arrendamiento de maquinaria, negocio que resultó parte de un proceso irregular de contratación señalado por la Auditoría Superior del Estado en 2018.

La empresa, se explica en la auditoría de hace dos años, debía ser contratada mediante licitación por Convocatoria Pública, sin embargo se le otorgaron los contratos de manera directa.

En aquel momento, el concepto de contratación fue de compra de mezcla asfáltica, carpeta asfáltica y emulsión asfáltica para utilizarse en trabajos de reparación y mantenimiento de calles (reencarpetado), por importe total de 33 millones 857 mil 441.28 pesos.

En 2019, la administración municipal que preside Jesús Estrada Ferreiro contrató a la misma empresa, ahora para "Arrendamiento de Volteos y Maquinaria Pesada para Reparación y Mantenimiento de Vialidades", se lee en las siete fichas correspondientes a los contratos celebrados del 15 de febrero de 2019 al 15 de marzo del mismo año.

Los contratos también fueron realizados sin licitaciones públicas de por medio, siendo el menor por un monto de 611 mil 026.75 pesos, y el mayor de 3 millones 045 mil pesos, resultando los siete en una bolsa de 11 millones 65 mil 557 pesos.

La información anterior se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia, dentro del apartado de Información Pública.

Cabe destacar que el rubro que direcciona a la página de transparencia del Ayuntamiento de Culiacán, para la descarga de documentos y anexos que componen las contrataciones, se encuentra inhabilitado.

El pasado 21 de julio, el Congreso del Estado de Sinaloa reprobó la cuenta pública de la capital del Estado correspondiente al ejercicio 2018.

En lo que se refiere a la contratación irregular de la empresa de Ingeniería y Proyectos Energéticos Sustentables, la ASE emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa por las acciones u omisiones de los servidores públicos de ese periodo.

Ante el fallo del Legislativo, el primer edil de Culiacán se deslindó de la cuenta pública reprobada, explicando que no correspondía a su administración, sino a la anterior que fue encabezada por el priista Francisco Antonio Castañeda Verduzco.

"Quiero decirles que, si el Congreso del Estado no aprobó la cuenta pública, no es la mía, es la del Gobierno priista que había, no la del Gobierno de Morena de hoy que yo presido. Es muy importante que la gente lo sepa", comentó.

Estrada Ferreiro tomó protesta el 31 de octubre de 2018, cuatro meses antes de que se contratara a la empresa de arrendamiento de maquinaria por solicitud de la Gerencia Municipal de Obras y Servicios Públicos, en donde el titular César Manuel Ochoa Salazar fue ratificado por el Mandatario municipal para ejercer su segundo periodo en el puesto.