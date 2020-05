Ayuntamiento de CuliacÃ¡n comenzarÃ¡ a repartir despensas el lunes

Ayuntamiento de Culiacán comenzará a repartir despensas el lunes

El Alcalde Jesús Estrada Ferreiro indica que de momento se están empaquetando los alimentos; la entrega iniciará en las sindicaturas y comisarías del municipio, para posteriormente ir con las personas más necesitadas de las colonias de la ciudad

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Será el próximo lunes 4 de mayo cuando el Ayuntamiento de Culiacán comience a entregar las despensas que juntó con las aportaciones de los trabajadores de la Comuna, informó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde detalló que ya para la próxima semana se espera tener varios paquetes listos, para comenzar entregar las despensas a las personas que más lo necesiten.

Estrada Ferreiro compartió que las sindicaturas, así como las comisarías serán las primeras beneficiadas con estos alimentos para apoyarlos debido a la pandemia del Covid-19 en Culiacán.

"Ahorita por lo pronto van a ser 6 mil despensas que ya pedimos, surtieron mil el día de hoy -viernes-, el día lunes vamos a estar repartiendo, ya tendremos unas 3 mil o 4 mil seguramente, y vamos a hacer el pedido de las 6 mil que siguen para no interrumpir, obviamente esto no será cada semana ni cada 15 días, sino cada vez que podamos juntar otro recurso para poder aplicarlo a esto", mencionó.

"Estas despensas se van a repartir en las sindicaturas y comisarías primeramente, al final en las colonias de Culiacán, las más pobres, estamos detectando dónde han repartido despensas ya, para no empalmarlas, que todos tengan cuando menos una", agregó.

Estrada Ferreiro mencionó que en total en esta primera jornada de apoyo a las familias más necesitadas de Culiacán, se entregarán 12 mil despensas, de las cuales 6 mil fueron compradas con dinero de los trabajadores de la Comuna y las otras 6 mil con recursos de las arcas del Ayuntamiento.

El morenista reconoció que es probable que la pandemia ya esté causando hambre en la gente de la capital del estado, es por eso que se decidió apoyarla de esta manera.

"Ante la necesidad que tiene mucha gente de comer sobre todo, y la crisis que estamos viviendo, pues hay mucha gente que no tiene un salario fijo, seguro, viven al día, si hay chamba trabajan, si no hay, no trabajan, si no hay trabajo pues no comen", explicó.

De momento es el DIF Municipal el que está elaborando los paquetes de entrega, sin embargo Estrada Ferreiro llamó a los empleados de la Comuna a acompañarlos en las brigadas el próximo lunes, para así cerciorarse que lo que aportaron se fue a las personas necesitadas.

"En ese orden de ideas invitamos a todos los trabajadores que están aportando a que nos acompañen, por dos motivos, primero a que nos ayuden a repartir la comida... y la otra es para que se cercioren de que el dinero se invirtió en lo que dijimos y se está aplicando en lo que dijimos", mencionó.