Ayuntamiento de CuliacÃ¡n debe al IMSS $180 millones; busca un convenio y eliminar $77 millones en intereses

Cuotas obrero-patronales

Ayuntamiento de Culiacán debe al IMSS $180 millones; busca un convenio y eliminar $77 millones en intereses

Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, e Issel Guillermina Soto González, Tesorera del Municipio, indicaron que se está buscando llegar a un acuerdo con el IMSS; sin embargo tendrá que ser uno acorde a la suficiencia presupuestal del Cabildo

Antonio Olazábal

El Alcalde Jesús Estrada Ferreiro espera que en reunión con el director del IMSS acuerde eliminar las multas y recargos por las aportaciones que no dieron las administraciones pasadas

CULIACÁN._ La semana entrante, Jesús Estrada Ferreiro se reunirá con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social con la intención de llegar a un acuerdo sobre el adeudo que tiene el Ayuntamiento de Culiacán con el IMSS de más de 180 millones de pesos.

El Alcalde de la capital sinaloense mencionó que lo mínimo que espera de dicha reunión es eliminar las multas y recargos por las aportaciones que no dieron las administraciones pasadas, ya que el morenista afirmó que su Gobierno ha dado en tiempo y forma todos los pagos al IMSS.

Issel Guillermina Soto González, Tesorera del Municipio, señaló que no pueden acordar montos que la comuna no puede costear, es por ello que buscan este descuento, debido a que si no se llega a un convenio que le beneficie a la administración, es preferible mantener ese adeudo.

"Son 77 millones de recargos, viene quedando el principal de 130 millones, y de esos 130 millones en cuatro años, que es el convenio, al final deberíamos de pagar 230 millones, es más o menos, y es impagable, porque me quedan mensualidades de 15 millones mensuales más la cuota que yo tengo que pagar", explicó.

La funcionaria Municipal indicó que la única forma de llegar a un acuerdo con el IMSS es mediante la condonación de multas y recargos, debido a que no pueden mediar sobre la cuota de subcuenta de retiro, cesantía y vejez, dado que se afectaría directamente al trabajador.

"Serían dos millones de pesos mensuales, más la cuota ordinaria; aquí el problema son las cuotas de RCV, porque no las puedo prorratear, las tengo que pagar, así como no se pagaron el bimestre en el ejercicio que se tenía que pagar, la tengo que pagar hoy", señaló.

"Por ejemplo, en noviembre del 2016 no pagaron 6 millones (de cuota RCV), yo en enero del 2020 voy a hacer el convenio, y en enero voy a pagar esos seis millones, más la cuota obrero-patronal, más aportación ordinaria, entonces me viene quedando una aportación más o menos de 20 millones de pesos que es imposible cubrirla" , subrayó.