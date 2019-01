TRANSPARENCIA

Ayuntamiento de Culiacán ejecutó al menos 16 sanciones en 2018 contra funcionarios

De acuerdo a información de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el municipio inició estos procedimientos durante el año 2017, pero causaron ejecutoría hasta un año después

Gabriel Mercado

CULIACÁN.- El Ayuntamiento de Culiacán ejecutó al menos 16 sanciones contra servidores públicos el año pasado en el último tramo de la anterior administración municipal, y la mayoría las acaparó el Tesorero Benjamín Sepúlveda Lugo.

De acuerdo a información de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el municipio inició estos procedimientos durante el año 2017, pero causaron ejecutoría hasta un año después, es decir, fue firme la sanción y se hicieron públicas hasta el tercer trimestre del 2018, sin embargo, los "castigos" fueron solamente amonestaciones o apercibimientos, equivalentes a un simple regaño por escrito del Alcalde.

Dichas sanciones fueron por diversos motivos, llevándose igual la amonestación una promotora vial por no estar en el punto asignado, que un médico de la policía por no reportar lesiones en un detenido o el Tesorero por manejo irregular de recursos.

En su caso Benjamín Sepúlveda Lugo tuvo cuatro amonestaciones, estas por no registrar los intereses de la economía derivada de la restructuración de créditos, por recursos no ejercidos y no reintegrados, no atender recomendaciones emitidas del Órgano Auditor y no cumplir con el correcto desempeño de su empleo, cargo o comisión, sin embargo los documentos no especifican los casos o los montos donde se incurrió con estas irregularidades.

Los folios de las sanciones del Tesorero son PM/157/2017, PM/158/2017, PM/159/2017 y PM/160/2017.

"A fin de evitar trasgredir los principios que rigen la función pública -legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia- en el buen desempeño del ejercicio del servicio público, por medio de la presente se le exhorta para que en lo sucesivo cumpla con los deberes y obligaciones administrativas previstos en la invocada Ley, a fin de evitar ser sujeto de Procedimiento Admnistrativo Disciplinario, en el cual se le imponga otra sanción administrativa", refieren los expedientes firmados en el año 2017, por el entonces Alcalde Jesús Valdés Palazuelos.

En el portal de Servidores Públicos Sancionados (https://apps.culiacan.gob.mx/sanciones/listado) se muestra que Sepúlveda Lugo tuvo otras cuatro infracciones, una en el año 2015, apercibimiento privado, y tres amonestaciones en el 2016, por incumplimiento de la normatividad.

En dicho sitio web no aparecen las nuevas amonestaciones mostradas en la PNT.

Otro funcionario de alto nivel que fue "castigado", sólo con un apercibimiento privado, fue el ex director de Obras Públicas, Manuel Ochoa Salazar, por no controlar y evaluar los programas de inversión y dar seguimiento a la ejecución de las obras.

El tercer servidor público con nivel directivo infraccionado fue José Antonio Pérez Cruz, ex director de Desarrollo Regional, por no publicar las obras y acciones a realizar, el costo, ubicación, metas y beneficiarios así como realizar obras que no se encuentran incluidas en el programa anual de inversión.

El segundo funcionario con más sanciones ejecutadas en el 2018 fue Gabriel Chinchillas Niebla, quien fungía como Enlace de Subsemun en la Coordinación de Asesores, y el motivo de su sanción, igual que los demás una amonestación, esta por no respetar las reglas de operación del Convenio Especifico de Adhesión para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios.

Chinchillas aparece en el portal de servidores sancionados con una amonestación también por incumplimiento de normatividad en el 2015.

La única sanción ejemplar aplicada por la anterior administración, y que aparece en el portal más no es descrita, fue la inhabilitación por tres años de Héctor Raúl Cerecer López, quien era presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, donde Noroeste reveló cómo este funcionario rentaba un bien inmueble de su propiedad para utilizarlo como las oficinas propias del tribunal y además tenía contratada a su hermana como secretaria actuaria de esa misma oficina.

Este es el primer caso en la historia del municipio de una inhabilitación.

En el último trimestre del año pasado pudieron darse más sanciones, sin embargo, los datos de la pataforma no se actualizan aún hasta esas fechas.

OTROS SANCIONADOS

- Luis Humberto Valdés Robles

Cargo en ese entonces: Subdirector de Control Urbano

Sanción: Amonestación

Motivo: Por no respetar el derecho de petición.

- Roberto Carlos Morales Noriega

Cargo en ese entonces: Auxiliar administrativo

Sanción: Amonestación.

Motivo: Por no realizar entrevistas con vecinos colindantes.

- Bladi Rut Montoya Alba

Cargo en ese entonces: Trabajadora social.

Sanción: Amonestación.

Motivo Por no realizar entrevistas con vecinos colindantes.

- Ana Azucena Zazueta Flores

Cargo en ese entonces: Promotora vial.

Sanción: Amonestación.

Motivo: Por dejar solo el punto asignado para el desarrollo de su función

- Eber Wilfredo Quiñónez Mendoza

Cargo en ese entonces: Médico de la Policía Municipal, Unidad Preventiva.

Sanción: Amonestación

Motivo: Por no plasmar en el certificado médico la lesión que presentaba el detenido.

- Óscar César Zaid Ramos de la Vega

Cargo en ese entonces: Médico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Sanción: Amonestación.

Motivo: Por no plasmar en los certificados médicos las lesiones que presentaban los detenidos.

- Agustín Rafael Ochoa Acosta

Cargo en ese entonces: Residente de obra

Sanción: Amonestación.

Motivo: Por no realizar una debida supervisión, vigilancia y control de los trabajos.

- Víctor Manuel Flores Bustamante

Cargo en ese entonces: Jefe de Supervisión

Sanción: Amonestación

Motivo: Por no supervisar la ejecución de la obra