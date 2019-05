Ayuntamiento de CuliacÃ¡n hace caso omiso a denuncias por estacionamientos apartados

Ayuntamiento de Culiacán hace caso omiso a denuncias por estacionamientos apartados

En diversas zonas de la ciudad se da la práctica de apartar la vía pública con conos u otros materiales; en la colonia Las Quintas ya hay denuncias, pero el Gobierno no actúa

Heriberto Giusti Angulo

En Culiacán la vía pública se puede “apartar” de forma privada... o al menos ese es el mensaje que dan las autoridades al hacer caso omiso de las denuncias hechas por la ciudadanía.

En la colonia Las Quintas, por la calle Estado de Puebla casi esquina con el bulevar Sinaloa, los comerciantes a diario ponen conos naranjas para apartar lugares y con ello ocasionan un malestar entre quienes transitan por ahí, aseguró una de las personas afectadas, quien decidió permanecer anónima.

“La verdad es muy complicado tanto para los clientes, como para locatarios o personas que habitan aquí, pues no encontramos estacionamiento y vemos que esos lugares siempre están apartados”, expresó.

La persona agraviada aseguró haberse comunicado en distintas ocasiones con la autoridad municipal, pero dice que no la han atendido como es debido.

“Yo ya he hablado al 911 como 10 veces; siempre me dicen que van a venir... y no han venido. Aparte también se echan la bolita: hablo al 911 y me dicen que hable a Vialidad, hablo a Vialidad y me dicen que hable al 911; también he marcado a Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento”, aseguró.

El 30 de enero de este año, el Ayuntamiento comenzó a operar el programa “Ordenemos Culiacán”, con el cual, entre otras cosas, se retirarán los objetos que obstruyan el libre flujo en la calle, en banquetas o en cualquier espacio público, ya sea por actividad comercial, para apartar lugares de estacionamiento o por la razón que sea.

Tan solo durante 2018, en la capital sinaloense se realizaron mil 192 denuncias ante el 911 por automóviles obstruyendo la vía pública. La colonia Centro lidera la lista con 204 inconvenientes de este tipo. Le sigue la colonia Antonio Rosales, en donde en 58 ocasiones los conductores no tuvieron reparo en obstruir la calle de todos. En tercer lugar está la colonia Guadalupe, pues durante el año pasado hubo 48 reportes.

Tan solo en estas tres colonias se dio el 26 por ciento de los incidentes; otra gran “tajada” del pastel la tuvieron las colonias Centro Sinaloa (46), Almada (28), 5 de mayo (27), “Culiacán” (27), Tres Ríos (27), “Jardines Tres Ríos” (23), Bugambilias (20), Las Quintas (20), Miguel Alemán (20), Costa Rica (19), Infonavit Humaya (19) y Los Pinos (18), las cuales en conjunto acaparan la mitad de los reportes presentados en 199 colonias.

Los ciudadanos pueden hacer su denuncia al 911 o en el área de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento, al teléfono 7 58 01 01 con extensiones 1293 y 1422.